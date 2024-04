Motorola knöpft sich mit dem Edge 50 Ultra das Samsung Galaxy S24 Ultra vor

Motorola hat insgesamt drei neue Edge-50-Smartphones vorgestellt. Mit dem Ultra-Modell zielt das Unternehmen klar auf High-End-Smartphones wie das Samsung Galaxy S24 Ultra ab. Das neue Top-Handy besitzt sogar ein echtes Alleinstellungsmerkmal, denn ihr könnt auch eine Version mit einer Rückseite aus echtem Holz wählen.

Motorola Mobility Facts

Motorola Edge 50 Ultra vorgestellt

Mit dem Edge 50 Ultra hat Motorola ein echtes High-End-Smartphone enthüllt, das optisch hervorsticht. Während die Konkurrenz meist auf Rückseiten aus Glas oder Kunststoff setzt, hat sich Motorola beim neuen Ultra-Modell für echtes Holz oder veganes Leder entschieden. Damit bietet das Unternehmen Materialien an, die ihr sonst an einem Smartphone nur ganz selten findet.

Anzeige

Nicht gespart hat Motorola beim Edge 50 Ultra zudem bei der Ausstattung. Es kommen High-End-Komponenten wie der Snapdragon 8S Gen 3 zum Einsatz, der von 16 GB RAM und 1 TB internem Speicher unterstützt wird. Dazu gibt es ein 6,7-Zoll-OLED-Display mit FHD+-Auflösung und einer Helligkeit von bis zu 2.500 Nits. Im Freien dürfte sich das Dual-Edge-Panel mit den dünnen Displayrändern also gut ablesen lassen.

Motorola bietet das Edge 50 Ultra in verschiedenen Ausführungen an. (Bildquelle: Motorola)

Zur weiteren Ausstattung zählt eine 50-MP-Triple-Kamera, die von neuen KI-Features profitiert. Das Handy ist nach IP68 zudem wasserdicht und verfügt über einen 4.500-mAh-Akku, der mit 125 Watt per Kabel und 50 Watt kabellos schnell aufgeladen werden kann. Der Preis liegt bei 999 Euro, was für die Ausstattung ganz gut wirkt (bei Motorola anschauen). Das Handy soll in den kommenden Wochen erscheinen und ist durchaus eine starke Alternative zu den anderen Ultra-Handys wie dem Galaxy S24 Ultra (Test) von Samsung, wenn ihr keinen Stift, sondern mehr Speicher braucht.

Anzeige

Im Video könnt ihr euch die Motorola-Handys anschauen:

Motorola Edge 50: Neue Smartphones vorgestellt

Anzeige

Motorola Edge 50 Pro und Fusion vorgestellt

Das Motorola Edge 50 Pro gibt es auch mit Rückseite in Perlmutt-Optik. (Bildquelle: Motorola)

Etwas günstiger ist mit 699 Euro das Edge 50 Pro, das ebenfalls über ein 6,7-Zoll-OLED-Display verfügt und vom Snapdragon 7 Gen 3 angetrieben wird. Auch hier gibt es mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher eine richtig starke Ausstattung. Noch günstiger ist das Edge 50 Fusion mit 349 Euro, das mit einer Mittelklasse-Ausstattung kommt. Hier bekommt ihr den Snapdragon 7s Gen 2, 12 GB RAM und 256 oder 512 GB internem Speicher. Auch hier könnt ihr Versionen mit Holz oder in limitierter Auflage auch Perlmutt-Optik wählen (bei Motorola anschauen).