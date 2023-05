Motorola haut ein interessantes Smartphone nach dem anderen raus. Mit dem Razr 40 Ultra will das zu Lenovo gehörende Unternehmen Samsung so richtig ärgern. Das Falt-Handy bekommt nicht nur eine gute Ausstattung und aufregende Optik, sondern will auch mit einem attraktiven Preis punkten.

Motorola Razr 40 Ultra soll 1.169 Euro kosten

Nicht nur die chinesischen Hersteller wie Oppo und Vivo wollen mit spannenden Falt-Handys punkten, sondern auch Motorola. Das kommende Razr 40 Ultra hat sich schon auf spektakulären Bildern mit einem großen Außendisplay gezeigt. Nun sind auch die wichtigsten Spezifikationen sowie der Preis durchgesickert. Einfach wird es Samsung in diesem Jahr im Falt-Handy-Sektor nicht haben.

Laut @SnoopyTech soll das Razr 40 Ultra folgende Ausstattung besitzen:

Faltbares 6,9-Zoll-OLED-Display mit 165 Hz

Externes 3,6-Zoll-Display

Snapdragon 8+ Gen 1

8 GB RAM und 256 GB interner Speicher

12-MP-Hauptkamera und 13-MP-Ultraweitwinkel

32-MP-Selfie-Kamera

3.800-mAh-Akku mit 33-Watt-Ladefunktion

IP52-Zertifzierung

Damit würde Motorola gut gerüstet sein für das Rennen um das attraktivste Falt-Handy. Mit einem Preis von 1.169 Euro für die Version mit 256 GB würde sich Motorola auch preislich ziemlich gut aufstellen. Am Ende muss aber auch die Qualität und Software überzeugen. Hier hatte Motorola in der Vergangenheit noch Schwächen. Samsung hingegen kann besonders in diesen Bereichen mittlerweile sehr punkten.

Zum Vergleich die aktuellen Samsung-Falt-Handys im Video:

Neue Motorola-Handys kommen bald

Zu lange müsst ihr nicht mehr auf die finale Vorstellung der neuen Motorola-Handys warten. Am 1. Juni 2023 soll die Präsentation stattfinden. Dann erfahren wir alle Details zur Ausstattung, Software und den Preisen. Zudem wird noch ein normales Falt-Handy erwartet, das beim Preis eventuell etwas günstiger wird. So oder so tut sich was im Bereich der Falt-Handys und Samsung bekommt immer mehr Konkurrenz.

