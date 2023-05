Nachdem in den letzten Monaten sowohl AMD als auch Nvidia nur die teuren High-End-Modelle ihrer neuen Grafikkarten-Generation rausgehauen haben, ist nun mit der RTX 4060 Ti endlich eine Mittelklasse-Karte ins Rennen gegangen. Einziges Problem: An einem wichtigen Hardware-Detail hat Nvidia anscheinend ordentlich gespart. Und das kann vor allem in der Zukunft fatale Folgen haben.

Tester der Nvidia RTX 4060 Ti sind sich einig: 8 GB VRAM sind zu wenig

439 Euro ruft Nvidia als UVP für die Speerspitze seiner neuen Mittelklasse-Grafikkarten auf. Die Nvidia RTX 4060 Ti überzeugt die meisten Tester vor allem in einem Punkt: Effizienz. Mit einer TDP von 160 Watt erreicht die Grafikkarte beinahe das Leistungsniveau der RTX 3070 und liegt rund zehn Prozent vor dem direkten Vorgänger, der RTX 3060 Ti. Mehr Leistung bei weniger Stromverbrauch – ein solides Ergebnis. Auch wenn viele Spieler gehofft hatten, dass der Abstand zur letzten Generation noch größer ausfällt.

Doch ein Punkt wird in den meisten Rezensionen stark kritisiert: die verbaute Menge an VRAM. Gerade einmal 8 GB GDDR6-Speicher stellt Nvidia dem Grafikchip der RTX 4060 Ti zur Seite – zumindest vorerst. Denn im Juli soll die 16-GB-Variante erscheinen. Den Zusatzspeicher lässt sich Nvidia jedoch fürstlich versilbern. Denn für die zukunftssichere RTX 4060 Ti werden direkt 549 Euro fällig.

Aktuelle Spiele wie Star Wars Jedi: Survivor schaffen es schon jetzt, sich knapp 10 GB VRAM in Full-HD unter den Nagel zu reißen, wenn alle Grafikeinstellungen auf Anschlag gedreht werden. Und in den kommenden Jahren wird sich der VRAM-Hunger moderner PC-Spiele nur noch weiter nach oben schrauben. Und wer auf noch höheren Auflösungen wie WQHD oder 4K zocken will, wird noch schneller an die Grenzen der RTX 4060 Ti stoßen – zumal auch die Breite der Speicher-Schnittstelle mit 128 Bit nur noch halb so groß ist wie die der RTX 3060 Ti.

Auch Technik-YouTuber Linus Sebastian (Linus Tech Tips) spricht dieses Problem in seinem Test der RTX 4060 Ti an:

RTX 4060 Ti: 8-GB-Modell ist nicht zukunftssicher

Unterm Strich bedeutet das, dass das 8-GB-Modell der RTX 4060 Ti alles andere als zukunftssicher ist. Wahrscheinlich wird die geringe Menge an VRAM bereits in naher Zukunft zu einem handfesten Problem für viele Käufer werden.

Einige Experten vermuten, dass auch Nvidia davon wusste und genau deswegen den Preis der 16-GB-Version entsprechend hoch angesetzt hat. Jetzt bleibt abzuwarten, ob AMD dem Nvidia-Modell mit einer RX 7700 (XT) oder dergleichen den Wind aus den Segeln nehmen kann. Doch die wird wahrscheinlich noch auf sich warten lassen.

