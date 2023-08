Nach E-Autos: VW macht Verbrenner teurer

Die Teuerung für Autokäufer ist nicht vorbei. Bei VW geht es offenbar gerade erst richtig los. Standen in den letzten Monaten und Jahren vor allem die hohen Preise für E-Autos im Fokus und in der Kritik, geht es jetzt den Verbrennern an den Kragen. Nicht mal der Golf wird in Wolfsburg verschont.

Tesla und so mancher E-Auto-Hersteller aus China dreht an der Preisschraube, um günstigere Modelle anzubieten. VW allerdings geht den Weg in die andere Richtung. Der VW-Konzern und seine VW-Marke müssen sparen.

Von Polo bis Golf: VW hebt Preise für beliebte Modelle an

Jetzt zeigt sich, was das bedeutet: VW will für seine erfolgreichen Verbrenner-Reihen mehr Geld nehmen. Grund sollen die gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe sein. Im Durchschnitt werden die Preise für den europäischen Markt um 3,6 Prozent angehoben, wie aus einem Bericht des Manager Magazins hervorgeht (via Business Insider).

Die Preiserhöhung wird demnach zum 31. August 2023 eingeführt. Zunächst sollen aber nicht alle Verbrenner betroffen sein. Business Insider zufolge dürften der beliebte Klassiker Polo und der T-Roc den Anfang machen. Der Crossover T-Roc gilt in Europa als Volkswagens absoluter Verkaufsschlager. Schon diese beiden Preissteigerungen dürften also jede Menge VW-Kunden betreffen.

Weitere Modelle sollen zeitlich noch etwas Spielraum erhalten. Für die Modellreihen Golf, T-Cross, Passat und Tiguan werden die Preise demnach erst mit dem Start der neuen Modellgeneration angehoben. Der Golf 8 erhält 2024 ein Facelift. Allzu lange dauert es also auch bei VWs Aushängeschild nicht mehr, bis die Preise steigen.

Generell ist es nicht ungewöhnlich, dass mit einer neuen Modellversion auch die Preise leicht angehoben werden. Wir müssen aber wohl damit rechnen, dass VW in diesem Fall die angekündigten Preiserhöhungen zu der generellen Preisanpassung mit neuen Modellen noch oben draufschlägt.

Preisschock bei VW: Wie teuer es wird, ist noch nicht raus

Wie viel teurer Volkswagens Verbrenner-Modelle im Einzelnen werden, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Klar ist aber: Wenn 3,6 Prozent Preisaufschlag der Durchschnitt sein sollen, wird es auch Modelle geben, die noch deutlich teurer werden. Aktuell liegt der Einstiegspreis des Golfs bei 31.145 Euro. Ein Plus von genau 3,6 Prozent hieße, dass der Golf nicht mehr unter rund 32.080 Euro zu haben sein wird.