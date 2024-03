Neues Survival-Spiel wird zum TikTok-Hit: Das steckt hinter 30 Days on Ship

Ein kommendes Survival-Spiel sorgt momentan auf TikTok mit Millionen Aufrufen für Wirbel. 30 Days on Ship trifft in der Community offensichtlich einen Nerv – und soll bald auf Steam erscheinen.

30 Days on Ship: Kommendes Survival-Spiel startet auf TikTok durch

Die TikTok-Community zeigt sich derzeit von einem kommenden Survival-Spiel mit einem interessanten Spin fasziniert. Der polnische Publisher PlayWay, der in der Vergangenheit unter anderem mit Spielen wie House Flipper, Thief Simulator und Contraband Police auf sich aufmerksam gemacht hat, scheint mit 30 Days on Ship einen potenziellen Steam-Volltreffer in Entwicklung zu haben. Immerhin wurde der Trailer bereits über 6,4 Millionen Mal auf der Video-Plattform aufgerufen. (Quelle: TikTok)

Schaut euch hier den Trailer zu 30 Days on Ship an:

30 Days on Ship: Official Trailer

Auf TikTok ist die Neugier zu dem Survival-Spiel groß – viele Kommentatoren fragen sich, auf welchen Plattformen 30 Days on Ship erhältlich sein wird. Derzeit ist erst einmal nur Steam als Release-Plattform angegeben. Ein Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, doch ihr könnt es auf der Steam-Seite bereits zu eurer Wunschliste hinzufügen (bei Steam ansehen).

30 Days on Ship KLAPSON GAMES

Bald auf Steam: Survival-Spiel könnte nächster großer Hit werden

Wie im Trailer zu sehen ist, findet ihr euch in 30 Days on Ship auf einem sinkenden Containerschiff wieder. Nachdem das Schiff im Pazifik auf einer Steinformation auf Grund gelaufen ist, müsst ihr ganz auf euch allein gestellt überleben. Dieses Vorhaben wird durch harte Wetterbedingungen und wilde Tiere um euch herum allerdings deutlich erschwert.

Glücklicherweise findet ihr in den Containern um euch herum zusätzlich jede Menge nützliche Items, mit denen ihr euch eure Basis und Ausrüstung verbessern könnt. Neben Dosenfisch und Stromgeneratoren könnt ihr auch Fernseher und Kühlschränke zum Laufen bringen sowie auf einem Quad-Bike über das Schiff düsen.

Nicht nur Survival-Spiele sorgen auf Steam für Vorfreude – ein PlayStation-Highlight wird ebenfalls sehnsüchtig erwartet:

