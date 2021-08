HarmonyOS ist der große Hoffnungsträger von Huawei im Kampf gegen Android von Google. Doch nicht nur die eigenen Android-Smartphones werden ein Update auf das neue Betriebssystem erhalten. Auch für die Modelle der ehemaligen Tochterfirma Honor steht HarmonyOS bereit.

Huawei: Honor-Smartphones erhalten HarmonyOS

Bevor Honor wegen des US-Banns unabhängig von Huawei wurde, haben die beiden Unternehmen zusammengehört. Viele Besitzerinnen und Besitzer von Honor-Handys fragen sich natürlich nun, ob es eventuell für das eigene Gerät ein Upgrade auf HarmonyOS geben wird. Tatsächlich wird Huawei auch Honor-Geräte mit dem neuen Betriebssystem versorgen (Quelle: GizChina). Ab sofort erhalten folgende Honor-Smartphones zumindest in China Zugang zur Beta-Version:

Honor X10

Honor 30S

Honor-X10 Max

Honor 30 Youth Edition

Honor Play4

Das ist aber nur ein kleiner Bruchteil von Honor-Smartphones und -Tablets, die HarmonyOS erhalten werden. Huawei wird die Android-Alternative nämlich für viele weitere Honor-Geräte bereitstellen. Nachfolgend eine Liste mit den Modellen, die HarmonyOS erhalten werden (Quelle: HuaweiCentral):

Im 4. Quartal 2021:

Honor 30

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor 30S

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor Magic 2

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor X10

Honor X10 Max

Honor Tablet 6

Honor Tablet X6

Honor Play 4 Pro

Honor 30 Youth Edition

Honor Play 4

Im 1. Halbjahr 2022:

Honor V10

Honor 10

Honor Play

Honor 20S

Honor Play4T Pro

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 8X

Honor 10 Youth Edition

Honor 20i

Honor 9

Honor V9

Honor Play 3

Honor Note 10

Honor Tablet 5 (8 Zoll)

Honor Tablet 5 (10,1 Zoll)

Aktuell wird also noch in China getestet, in den kommenden Monaten sollen die finalen Updates für die Honor-Geräte aber weltweit verfügbar gemacht werden.

P50 Pro: Huawei muss sich beweisen

Während Huawei also an der finalen Umsetzung von HarmonyOS für ältere Smartphones und Tablets arbeitet, hat der Konzern vor wenigen Tagen mit dem P50 Pro das erste High-End-Handy vorgestellt, das direkt mit dem neuen Betriebssystem ausgestattet ist. Jetzt wird sich also zeigen, ob Huawei wirklich eine gute Android-Alternative gelungen ist und sich die vielen Vorteile bewahrheiten.