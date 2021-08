Dragon Ball Z: Kakarot ist die umfangreichste Nacherzählung der Dragon-Ball-Z-Geschichte. Bereits seit 2020 können sich PC-, PS- und Xbox-Spieler daran erfreuen – ein neuer Trailer kündigt nun eine Version für die Switch an und die bringt zahlreiche Boni mit sich.

Dragon Ball Z: Kakarot Facts

Dragon-Ball-Fans schätzen die Marke für ihre epischen Schlachten, ikonischen Schurken und ergreifende Momente in der Geschichte von der Ankunft der Saiyans bis zur Buu-Saga. Im Spiel bietet die Story von Dragon Ball Z sowohl epische Geschehnisse als auch spannende und heitere Nebenaufgaben, einschließlich nie gesehener Story-Elemente, die brennende Fragen der Dragon-Ball-Geschichte erstmals beantworten.

Das Spiel bietet außerdem Schlachten in einer völlig neuen Dimension: Riesige Schlachtfelder mit zerstörbarer Umgebung stellen die Fähigkeiten jeden Spielers auf die Probe. Doch mit Goku kann man nicht zur kämpfen – das Spiel bietet noch viel mehr. Ihr angelt, fliegt, esst und trainiert euch einen Weg durch die Saga, schließt Freundschaften und baut Beziehungen mit vielen Charakteren des Dragon-Ball-Universums auf und das ab dem 24. September 2021 auch auf der handlichen Nintendo Switch.

Der offizielle Trailer führt euch in die Story des Spiels ein:

Dragon Ball Z: Kakarot – Spannende Boni erwarten euch

Die kommende Nintendo-Switch-Version bietet nicht nur das komplette Basisspiel, sondern bringt auch ein paar Extras mit. Mit enthalten sind nämlich die Bosskampf-Episoden „A New Power Awakens Part 1 und 2“. Vorbesteller erhalten außerdem eine zusätzliche Quest mit dem Titel „Eine kompetitive Party mit Freunden“, frühen Zugang zu Bonyus Training, einen Gegenstand zum Kochen sowie 10 D-Medaillen.

Dragon Ball Z: Kakarot für die Nintendo Switch erscheint am 24. September 2021. Der DLC „Trunks the Warrior of Hope“ wird ab dem Launch im eShop erhältlich sein.

Wenn ihr mehr über Dragon Ball Z: Kakarot wissen möchtet, empfehlen wir euch unseren umfangreichen Test.

