Nintendo hat heute völlig überraschend die neue Version des Switch vorgestellt. Die Nintendo Switch (OLED-Modell) bringt im Vergleich zum Vorgänger gleich mehrere Verbesserungen mit, die wir euch im Detail vorstellen. Besonders auf ein Merkmal haben viele gehofft.

Nintendo Switch (OLED-Modell): Mit vielen tollen Verbesserungen

Lange mussten wir warten, jetzt ist es soweit. Die Nintendo Switch (OLED-Modell), so der offizielle Name, wurde gerade enthüllt. Das Upgrade wirkt im ersten Moment recht klein, die Details machen aber den Unterschied.

OLED-Bildschirm: Wie der Name schon vermuten lässt, ist das neue Modell der Nintendo Switch mit einem OLED-Bildschirm ausgestattet. Es bleibt aber nicht bei den 6,2 Zoll, sondern das Display wächst auf 7 Zoll an. Damit wird das mobile Zocken auf das nächste Level gebracht. Trotz des größeren Bildschirms wird die Switch an sich nicht größer. Die Ränder werden nur deutlich dünner. Es bleibt bei 720p. Neuer Aufsteller: Ein richtig großes Ärgernis bei der bisherigen Nintendo Switch war der mickrige Aufsteller. Beim OLED-Modell zieht sich der Kickstand jetzt über die gesamte Rückseite und kann, ähnlich wie beim Surface Tablet, jetzt noch weiter zurückgeklappt werden. Wirkt deutlich solider. LAN-Anschluss: Was haben wir uns bei Kämpfen geärgert, wenn die Nintendo Switch über WLAN Verbindungsprobleme hat. Dieses Ärgernis hat das Unternehmen auch erkannt und verbaut in der Dockingstation einen LAN-Anschluss. Doppelter Speicher: Nintendo geht bei der OLED-Switch mit der Zeit und verdoppelt den internen Speicher. Statt 32 gibt es nun 64 GB, die weiterhin per microSD-Karte aufgestockt werden können. Lautsprecher: Nicht nur das Display soll für besseres Spielvergnügen abseits des Fernsehers sorgen, sondern auch die neuen Lautsprecher. Farbe: Neben der Version in klassischem Schwarz, wird die Nintendo Switch (OLED-Modell) auch in Weiß angeboten. Zumindest Teile der Switch fallen Weiß aus, während die Konsole an sich Schwarz bleibt.

Was wir aktuell noch nicht wissen:

4K-fähig? Wird nicht erwähnt, am Fernseher dürfte es also bei Full HD bleiben

Neuer Prozessor? Da 4K nicht beworben wird und auch sonst nicht auf die Leistung eingegangen wird, gehen wir nicht davon aus.

Nintendo Switch (OLED-Modell): Preis und Verfügbarkeit

Die neue Nintendo Switch (OLED-Modell) wird am 8. Juli 2021 auf den Markt kommen. Einen Preis in Euro hat Nintendo nicht verraten. In den USA kostet die Konsole 350 US-Dollar.