Bisher ging man davon aus, dass Nintendo noch 2021 die Switch Pro an den Start bringt. Ein neues Gerücht und weitere Hinweise lassen jedoch vermuten, dass die verbesserte Handheld-Konsole noch länger auf sich warten lässt.

Nintendo Switch Pro erst 2022? Neues Gerücht macht die Runde

Obwohl die E3-Präsentation von Nintendo definitiv zu den besseren Shows der Spielemesse gehörte, waren einige Spieler enttäuscht. Die Fans hofften auf eine Ankündigung der Nintendo Switch Pro, doch die blieb aus. Obwohl Nintendo die Switch Pro mit keinem Wort erwähnte, gehen viele Insider weiterhin davon aus, dass Nintendo die verbesserte Switch noch in diesem Jahr herausbringen wird.

Laut dem Twitter-Nutzer und Nintendo-YouTuber SwitchUp wird daraus jedoch nichts. Seinen Informationen nach erscheint die Nintendo Switch Pro erst 2022. Diese Information hat er von einer nicht näher genannten Quelle aus China zugespielt bekommen, die im Bereich der Zubehörherstellung für die Konsolen arbeitet:

Eine Bestätigung seitens Nintendo zum Gerücht gibt es nicht. Trotzdem gibt es zwei Informationen, welche die These des Twitter-Nutzers unterstützen. So erwähnte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa erst kürzlich während einer Pressekonferenz, dass der Versorgungsengpass für Halbleitermaterialien aktuell dafür sorgt, dass Nintendo nicht alle Produkte herstellen kann, die das Unternehmen gerne herstellen würde. Damit könnte unter Umständen auch die Switch Pro gemeint sein, der Release könnte sich dadurch verzögern.

Zudem könnte Nintendo planen, die Switch Pro zeitgleich mit der Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu veröffentlichen, um direkt einen echten System-Seller zum Start zu haben. Nintendo hat vor, das Open-World-Rollenspiel 2022 auf den Markt zu bringen – ob man diesen Terminplan jedoch einhalten kann, bleibt fraglich.

Wann kommt die Nintendo Switch Pro? Nintendo hüllt sich in Schweigen

Ob die Switch Pro nun 2021, 2022 oder überhaupt erscheint, weiß nur Nintendo. Das Unternehmen hüllt sich weiterhin in Schweigen und hat aktuell nicht einmal die Existenz einer verbesserten Version der Handheld-Konsole bestätigt.

Was meint ihr, wann die Nintendo Switch Pro endlich auf den Markt kommt? Denkt ihr, dass man die High-End-Variante noch rechtzeitig zu Weihnachten kaufen kann? Oder wird sich Nintendo noch etwas mehr Zeit lassen, da auch die normale Switch gerade weggeht wie warme Semmeln? Schreibt uns eure Meinung in die Facebook-Kommentare.