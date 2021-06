Kürzlich erschien ein neuer Trailer zum Nachfolger von Breath of the Wild. Dieser hinterließ bei vielen ein großes Fragezeichen, doch ein Fan hat das große Mysterium jetzt vielleicht gelöst.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Facts

Breath of the Wild 2 erscheint voraussichtlich 2022. Bis dahin wird Nintendo noch weitere Informationen und Trailer zum Spiel veröffentlichen, doch derzeit rätseln die Fans noch, was die Musik im jüngsten Trailer zu bedeuten hat. Diese läuft ab der 51-Sekunden-Marke rückwärts, was zu zahlreichen Spekulationen führte.

Ein Fan hat das mysteriöse Detail einmal näher unter die Lupe genommen und etwas Interessantes entdeckt. Spielt man das Stück erneut rückwärts ab, klingt es wie die Musik, die während der alten Prophezeiung in Breath of the Wild spielt.

Bedeutet das, dass Ganon im zweiten Teil zurückkehrt? Spielt er vielleicht sogar eine große Rolle und ist stärker als je zuvor?

Die Antworten gibt es hoffentlich in den kommenden Monaten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Originalbeitrag vom 16. Juni 2021:

Breath of the Wild 2: Mysteriöses Detail in neuem Gameplay-Trailer entdeckt

The Legend of Zelda gehört zu den legendärsten Spielreihen von Nintendo. Nach langer Wartezeit gibt es endlich einen neuen und mysteriösen Trailer zum Nachfolger von Breath of the Wild, ein ungefähres Release-Datum ist jetzt auch bekannt.

Breath of the Wild 2: Ein neuer Gameplay-Trailer

Seit dem Jahr 1986 begeistert die „The Legend of Zelda“-Reihe Fans auf der ganzen Welt und vor allem Breath of the Wild war mit über 22 Millionen verkauften Kopien ein voller Erfolg. Nach der Ankündigung des Nachfolgers auf der E3 2019 wurde es erst einmal still um das Spiel, doch im Rahmen der E3 2021 erschien nun ein neuer Gameplay-Trailer.

Es ist davon auszugehen, dass die Spielmechanik Breath of the Wild ähnelt. Der Grund, warum Breath of the Wild 2 überhaupt in Erwägung gezogen wurde, war, dass der Designer und Produzent Eiji Aonuma so viele Ideen hatte, die ursprünglich als DLC erscheinen sollte. Am Ende war es allerdings so viel Material, dass daraus ein völlig neues Abenteuer geboren wurde:

Breath of the Wild 2: Was verrät uns der Trailer?

Mit nur 98 Sekunden verrät der neue Trailer nicht viel, doch immerhin zeigt er erstes Gameplay zum „Breath of the Wild“-Nachfolger sowie reichlich Action, wunderschöne Sonnenaufgänge und erneut eine riesige Open World, in der vermutlich unzählige Abenteuer auf euch warten.

Ein spannendes Detail gibt es allerdings. Denn wie schon im ersten Teaser fängt auch beim jüngsten die Musik an, ab der 51-Sekunden-Marke rückwärtszulaufen. Deutet das auf Zeitreisen hin? Schließt sich vielleicht die eine oder andere Timeline? Breath of the Wild 2 wird es zeigen.

Ein Rückblick auf den ersten Trailer zum Spiel:

Breath of the Wild 2: Wann soll das Spiel erscheinen?

Wie weit die Entwicklung des kommenden Zelda-Spiels fortgeschritten ist, ist bisher nicht bekannt. Ihr werdet euch noch ein wenig gedulden müssen, doch immerhin wurde ein ungefährer Release-Zeitraum genannt. Nintendo strebt eine Veröffentlichung von BotW 2 im Jahr 2022 an. Ob man die eigene Zielstellung jedoch erreichen kann, bleibt fraglich. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Was wird in Breath of the Wild 2 passieren? Unsere Theorien:

