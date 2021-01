Die Mario-Edition der Nintendo Switch erscheint in weniger als einem Monat. Ab jetzt könnt ihr die Konsole vorbestellen. Wir sagen euch hier, wo ihr den besten Preis für die Nintendo Switch Mario Rot/Blau Edition findet.

Am 12. Februar 2021 wird die Nintendo Switch Mario Rot/Blau Edition erscheinen. Die „Special Edition“-Konsole wird im Rahmen des 35. Geburtstags des Klassikers Super Mario Bros. releast und nur in limitierter Stückzahl verfügbar sein. Ihr solltet also mit der Vorbestellung nicht allzu lange warten. Wir verraten euch in diesem Artikel, bei welchen Händlern ihr die Mario-Switch zum besten Preis findet.

Nintendo Switch Mario Rot/Blau Edition bei diesen Händlern vorbestellen

Ihr könnt die Nintendo Switch Mario Rot/Blau Edition bei mehreren Shops vorbestellen. Den besten Preis für die limitierte Konsole erhaltet ihr bei Saturn und MediaMarkt – mit dem folgenden Trick: Wenn ihr euch für den Newsletter bei einem der beiden Händler anmeldet, bekommt ihr einen „10 Euro“-Gutschein, der für Einkäufe über 100 Euro eingelöst werden kann. Somit kostet die Konsole bei MediaMarkt und Saturn anstatt der ursprünglichen 339,99 Euro nur noch 329,99 Euro. Im Lieferumfang ist nicht nur die blau-rote Konsole, sondern auch noch eine farblich darauf abgepasste Tasche enthalten.

Bei Amazon könnt ihr die Konsole selbstverständlich auch vorbestellen – hier müsst ihr allerdings 20 Euro mehr zahlen. Die Nintendo Switch Mario Rot/Blau Edition gibt es bei dem Online-Riesen für 349,99 Euro.

Hier könnt ihr euch für die Newsletter bei Saturn und MediaMarkt anmelden:

Schaut euch hier den Ankündigungs-Tweet zur limitierten Nintendo Switch Mario Rot/Blau Edition an:

