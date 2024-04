Nur 6,63 Euro auf Steam: Chaotische Koch-Action war noch nie so günstig

In der Gastronomie kann es ganz schön hektisch hergehen. Ein Steam-Spiel kombiniert Küchen- und Restaurantmanagement und macht euch damit Teil des Chaos. Dank eines ordentlichen Rabatts bekommt ihr den Koop-Hit jetzt zum absoluten Spar-Preis.

Steam Facts

Neuer Steam-Sale: Koch-Chaos für nur 6,63 Euro

Wolltet ihr schon immer kochen, kellnern und ein eigenes Restaurant entwerfen? PlateUp! auf Steam bietet genau das. Bis zu vier Spieler können sich in der Kombination aus Manager und Roguelite ins Küchen-Chaos stürzen. Das PC-Game ist auf Steam gerade um 66 Prozent reduziert und kostet dadurch nur noch 6,63 Euro. Laut der Seite SteamDB war PlateUp! auf der Plattform noch nie so günstig. Das Angebot gilt noch bis zum 15. April.

Anzeige

PlateUp! It's happening

Auf den ersten Blick hat PlateUp! viele Ähnlichkeiten zum Koop-Hit Overcooked 2. Allerdings hat die Küchen-Action in PlateUp! ihre ganze eigenen Kniffe. So müsst ihr die vielen Gerichte nicht nur zubereiten, sondern auch an den Tisch der Gäste bringen, die schmutzigen Teller danach wieder abräumen und den Abwasch machen. Die perfekte Anordnung von Küchen-Station wie Herd, Waschbecken und Arbeitsplatte sind dabei absolut zentral.

Anzeige

Zusätzlich handelt es sich bei PlateUp! auch noch um ein Roguelite. Nach jedem neuen Tag erhaltet ihr also neue Upgrades, um effektiver zu arbeiten und sogar ganze Arbeitsschritte zu automatisieren. Allerdings werden die Gerichte auch immer komplizierter und mehr Gäste wollen euer Restaurant besuchen. Wenn ihr das Essen nicht rechtzeitig auftischt, geht der Laden bankrott und ihr müsst wieder von vorne beginnen.

Schaut euch hier den Trailer von PlateUp! an:

PlateUp! – Release-Trailer

Das sagen die Steam-Spieler zu PlateUp!

PlateUp! hat seit dem Release im August 2022 viele Fans auf Steam gewonnen. Aktuell bewerten 95 Prozent der mehr als 12.000 Reviews das Spiel positiv. In den Reviews wird allerdings empfohlen, euch zunächst ein paar Freunde zu schnappen, mit denen ihr den Stress des Restaurant-Alltags zumindest etwas leichter schultern könnt.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.