Derzeit könnt ihr euch im Epic Games Store wieder zwei neue Gratis-Games schnappen und herunterladen. Diese Woche werden sich insbesondere Shooter-Fans über ein besonderes Hardcore-Spiel freuen.

Wöchentlich könnt ihr euch im Epic Games Store Gratis-Games sichern. Diese Woche kommen vor allem Shooter-Fiction-Fans voll auf ihre Kosten. Nächste Woche erwarten euch ebenfalls wieder zwei neue Gratis-Games, die ihr euch herunterladen und für immer behalten könnt. GIGA klärt, für wen es sich ein Blick auf die neuen Gratis-Games lohnt.

Epic Games: Die aktuellen Gratis-Games

Verdun

Offizielle Beschreibung: Gnadenlose Grabenkämpfe verwickeln dich und deinen Trupp in intensive Gefechte mit Angriff und Verteidigung. Verdun ist der erste Mehrspieler-Egoshooter in einem authentischen Szenario des Ersten Weltkriegs und bietet ein Erlebnis auf einem selten gezeigten Schlachtfeld.

Defense Grid: The Awakening

Offizielle Beschreibung: Defense Grid: The Awakening ist das ultimative Tower-Defense-Spiel für Spieler aller Spielstärken. Eine Horde von Feinden fällt ein, und es liegt an dir, sie aufzuhalten, indem du strategische Befestigungstürme um deinen Stützpunkt herum baust.

Epic Games: Die kommenden Gratis-Games

Epic Games hat auch schon die nächsten Gratis-Games verraten. Auch hier gilt: Rechtzeitig gesichert, könnt ihr die Spiele für immer behalten.

Mothergunship

Bei Mothergunship handelt es sich um einen Bullet-Hell-Shooter, der Spielern zahlreiche Anpassungsoptionen für ihre Waffen bietet. Mit diesen setzt ihr euch gegen eine riesige Alien-Roboterarmada zur Wehr – wahlweise alleine oder aber im Koop-Modus mit Freunden. Zudem erwartet euch ein Crafting-System, mit dem ihr kuriose Waffenkombinationen fabrizieren könnt.

Train Sim World 2

Falls euch das Gameplay von Mothergunship deutlich zu rasant ist, bietet Epic ab Donnerstag auch eine passende Alternative an, bei der es deutlich ruhiger zugeht. In Train Sim World 2 dürfte ihr als Lokführer mit unzähligen Zügen auf große Fahrt gehen. Dank offiziellen Lizenzen sehen die Metallboliden ihren Originalen mitunter zum Verwechseln ähnlich. Für Zug-Fans ist das Spiel also auf jeden Fall einen Blick wert.

Diese beiden Spiele könnt ihr euch ab dem 29. Juli 2021 um 17 Uhr kostenlos sichern.

Was sagt ihr zur neuen Gratis-Aktion von Epic Games? Seid ihr mit dem Angebot zufrieden? Oder könnt ihr den Spielen so rein gar nichts abgewinnen? Welches Spiel würdet ihr gerne einmal in der Aktion gratis abstauben? Erzählt es uns in den Kommentaren auf Facebook!