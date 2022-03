Disney+ veröffentlicht den ersten Trailer zur neuen Star-Wars-Serie „Obi-Wan Kenobi“ und das Internet befindet sich in heller Aufregung. Weniger geschulte Star-Wars-Fans meinen vielleicht sogar schon Darth Vader darin entdeckt zu haben. Doch ist dem wirklich so?

Disney+ Facts

Das Wichtigste zuerst: Am Ende des ersten Trailers zu „Obi-Wan Kenobi“ verrät Disney+ den Starttermin zur neuen Star-Wars-Serie – ab dem 25. Mai 2022 geht's endlich los. Bis dahin können wir uns an den Bildern des Teaser-Trailers erfreuen.

Darin zu sehen ist unter anderem Ewan McGregor, der seine titelgebende Rolle des Obi-Wan Kenobi aus den drei Prequel-Serien wieder aufnimmt und sogar einen jungen Luke Skywalker können wir ausmachen. Der ahnt noch nichts von seiner aufregenden Zukunft. Zur Erinnerung: „Obi-Wan Kenobi“ spielt zwischen den ersten beiden Trilogien circa 10 Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“.

Disney+ sorgt für Verwirrung: Wer war das im Trailer zu Obi-Wan Kenobi?

Doch hat sich etwa auch Darth Vader im Trailer versteckt? Auf den ersten kurzen Blick dürften Gelegenheitsseher zunächst verwirrt sein – schwarzer Anzug, darauf ein blasser Glatzkopf ... ist dies etwa der dunkle Lord ohne Helm, so ähnlich wie wir ihn aus den Filmen schon kennen? Dem ist nicht so, denn hinter dem ominösen Charakter versteckt sich ein ganz anderer Fan-Liebling, der hier einen überraschenden Auftritt hinlegt.

Es ist der Großinquisitor, Anführer der Inquisitoren des galaktischen Imperiums (Quelle: Star Wars). Die nutzen die dunkle Seite der Macht, waren aber keine Sith und machten Jagd auf die noch restlichen Jedi-Ritter in der Galaxis. Ausgebildet wurden sie von Darth Vader, angeführt aber von eben jenen Großinquisitor. Ergo: Mittleres Management, wenn man so will.

Zu sehen bekam man den Großinquisitor bisher in der animierten Serie „Star Wars Rebels“. Zuletzt wurden immer mehr dieser bisher ausschließlich animierten Charaktere mit echten Schauspielern zum Leben erweckt. Beispielsweise Ahsoka Tano gespielt von Rosario Dawson oder auch der Kopfgeldjäger Cad Bane in „Star Wars: Das Buch von Boba Fett“. Hier setzt „Obi-Wan Kenobi“ weiter an und macht die Welt von Star Wars noch vielfältiger und bunter.

Darth Vader kommt noch

Übrigens: Früher oder später werden wir auch Darth Vader noch erblicken, denn Hayden Christensen wird erneut die Rolle von Anakin Skywalker beziehungsweise Darth Vader spielen. Nur im ersten Teaser-Trailer war er noch nicht auszumachen. Diesen Auftritt hebt sich Disney+ noch für später auf.