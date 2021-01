Der chinesische Hersteller OnePlus produziert nicht nur Smartphones, sondern wagt sich hin und wieder auch in andere Bereiche. Jetzt hat das Unternehmen erneut einen Rucksack vorgestellt. Er gibt sich widerstandsfähig und verfügt insgesamt über neun Taschen.

Urban Traveler: OnePlus stellt neuen Rucksack vor

OnePlus hat einen neuen Rucksack mit dem Namen Urban Traveler vorgestellt. Dieser ist ab sofort in zwei Farben erhältlich und wird auch in Deutschland angeboten. Neben einem großen Hauptfach bietet der Rucksack insgesamt neun Taschen und Fächer, von denen fünf im Hauptfach zu finden sind. Der Rucksack wird als spritzwassergeschützt beworben und verfügt sowohl links als auch auch rechts über elastische Außentaschen, in denen zum Beispiel eine Wasserflasche oder ein Regenschirm Platz finden können.

Als Elektronikhersteller hat OnePlus natürlich auch an ein gesondertes Fach für ein Laptop gedacht. Hier können Laptops mit einer Größe von bis zu 16 Zoll verstaut werden. Hinzu kommt noch ein innenliegendes Geheimfach, in dem vielleicht das Portemonnaie oder ein Reisepass verstaut werden kann.

Eine Rückenstütze ist ebenfalls mit von der Partie. Sie ist gepolstert und atmungsaktiv gestaltet. Ferner gibt es noch einen abnehmbarer Gurt, über den der Rucksack zum Beispiel an der Gepäckstange eines Koffers befestigt werden kann.

OnePlus Urban Traveler für 79 Euro

Im Vergleich zum ersten Rucksack von OnePlus ist die neue Variante offiziellen Angaben zufolge 300 Gramm leichter. Der Hersteller bietet den Urban Traveler in zwei unterschiedlichen Farben an. Kunden haben die Wahl zwischen Charcoal Black und Arctic White. Die erstgenannte Variante ist einfarbig gehalten, während sich der Hersteller bei der zweiten für eine Mischung aus Weiß und Schwarz entschieden hat. Hinzu kommt noch ein auffällig gestalteter Reißverschluss.

OnePlus bietet seinen Rucksack für 79 Euro an. Auch in Deutschland geht der Urban Traveler Backpack in den Verkauf. Im offiziellen Store von OnePlus ist der Rucksack hierzulande aber noch mit dem Zusatz „Nicht auf Lager“ versehen.