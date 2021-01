Ein neues Highlight aus China steht bereit: Kurz vor der Veröffentlichung sind nun viele Details zu einem neuen Top-Smartphone bekannt geworden. Mit der Kamera eines deutschen Herstellers möchte man neue Kunden gewinnen. Eine wichtige Frage bleibt aber weiter unbeantwortet.

Vivo X60 Pro Plus: Neues Flaggschiff-Smartphone im Anmarsch

Vivo hat auf seiner Webseite zwischenzeitlich ein 5G-Handy beworben, das eigentlich erst in ein paar Tagen offiziell vorgestellt werden sollte. Zwar ist die Produktseite mittlerweile verschwunden, doch was das Vivo X60 Pro Plus ausmachen wird, ist nun immerhin kein Geheimnis mehr. Highlight des Smartphones dürfte die Kamera mit Zeiss-Optik werden.

Vivo setzt bei seinem Handy auf den neuen Snapdragon 888, dem je nach Modell wohl 8 oder 12 GB an Arbeitsspeicher zur Seite stehen werden. Bei der internen Kapazität haben Kunden die Wahl zwischen 128 und 256 GB.

Auf der Rückseite wartet eine vierfache Kamera, die Bilder mit bis zu 50 MP erstellen soll. Ersten Leaks zufolge hat sich der Hersteller im Vergleich zum Vorgänger vor allem um eine bessere Lichtausbeute bei Dunkelheit gekümmert. Auch ein Gimbal-System wird anscheinend verbaut, um für eine bessere Stabilisierung von Videos zu sorgen. Daneben ist noch ein Ultraweitwinkel sowie eine Makrolinse zu finden.

Das AMOLED-Display kommt wohl auf einer Diagonale von 6,56 Zoll und löst mit Full HD+ auf. Hinzu kommt noch eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Zum Akku ist bislang nur bekannt, dass er sich mit bis zu 55 Watt aufladen lässt. Zur Kapazität und weiteren Funktionen stehen noch keine Infos bereit. Anders sieht es bei den Materialien aus, hier hat sich der Hersteller zumindest mal für eine Variante mit Leder entschieden. Das Handy wird in einem dunklen Blau sowie in Orange zu haben sein.

Vivo X60 Pro Plus: Wieder nur in China?

Vivo möchte sein neues Flaggschiff ab dem 21. Januar 2021 offiziell vorstellen und dann direkt in den Verkauf geben. Ob das Smartphone auch den Weg nach Europa finden wird, bleibt unklar.