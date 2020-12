Deutlich schneller, mit besserer Unterstützung für 5G und einem ganz neuen Namen: Hersteller Qualcomm hat mit dem Snapdragon 888 gerade einen neuen Super-Prozessor vorgestellt, der uns im Jahr 2021 in vielen Android-Flaggschiffen begegnen wird. Auch die genauen Spezifikationen des Super-Prozessors stehen nun fest.

Originalartikel:

Snapdragon 888: Das kann der neue Spitzen-Prozessor

Wie schon in den vergangenen Jahren hat Qualcomm Anfang Dezember den nächsten Top-Prozessor für Smartphones vorgestellt. War es im letzten Jahr noch der Snapdragon 865, hat man sich nun auf ein neues Namensschema geeinigt. Einen Snapdragon 875 wird es demnach nicht geben, stattdessen erwartet uns der Snapdragon 888 als direkter Nachfolger. Die Zahl 8 gilt in China als Glückszahl, was bei der Entscheidung sicher auch eine Rolle gespielt hat.

Alle Details zum kommenden Super-Prozessor für Android-Handys hat Qualcomm noch nicht bekannt gegeben, denn ganz in die Karten schauen lassen möchte sich der Hersteller noch nicht. Einige Eckpunkte sind dann aber doch schon verraten worden – und die können sich sehen lassen. Das 5G-Modem Snapdragon X60 arbeitet nicht mehr als separate Einheit, sondern ist direkt als Teil des Prozessors selbst konzipiert. Es soll 7,5 Gigabit pro Sekunde im Downstream und bis zu 3 Gigabit pro Sekunde im Upstream leisten können. Der Prozessor selbst wurde im neuen 5-nm-Verfahren gefertigt, das eine höhere Effizienz ermöglicht.

An die Fotografen hat der Hersteller beim Snapdragon 888 ebenfalls gedacht. Viele Details sind zwar noch nicht bekannt, doch es steht bereits fest, dass der Qualcomm Spectra ISP bei einer Auflösung von 12 MP ganze 120 Bilder in der Sekunde erstellen kann. Das entspricht einer Steigerung von rund einem Drittel. Ein ähnlicher Leistungsanstieg wird bei der neuen Grafikeinheit erwartet.

Snapdragon 888: Xiaomi sichert sich Prozessor-Einheiten

Smartphone-Produzent Xiaomi hat sich ersten Berichten zufolge bereits einige Einheiten des neuen Top-Prozessors sichern können. Das Xiaomi Mi 11 könnte dabei das weltweit erste Handy werden, welches mit dem Snapdragon 888 ausgestattet ist. Mit einer Vorstellung ist hier vielleicht noch im Dezember 2020 oder aber im Januar 2021 zu rechnen. Ab dem Frühjahr 2021 dürften bereits einige Handys mit dem Snapdragon 888 erhältlich sein.