Samsung legt los. Nach gut zwei Monaten intensiver Testphase von Android 11 und One UI 3.0 für Galaxy-S20-Smartphones, werden die Handys nun mit dem finalen Update versorgt. GIGA hat die Details für euch.

Samsung Galaxy S20: Update auf Android 11 ist da

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass Samsung im Dezember damit beginnen will, das Update auf Android 11 mit One UI 3.0 für seine Galaxy-S20-Smartphones zu verteilen. Einen Tag später geht es los. In den USA hat der Provider Verizon das Update vor wenigen Stunden angekündigt und dann sofort damit begonnen, es zu verteilen. Bisher zwar nur in den USA, für uns sind das trotzdem hervorragende Nachrichten. Es bedeutet nämlich, dass der Beta-Test zu Ende ist und die finale Version zur Verfügung steht.

Deutschland gehört für Samsung zu den wichtigsten Märkten und normalerweise wird hierzulande ein großes Android-Update sehr schnell veröffentlicht. Jetzt, wo Android 11 für das Samsung Galaxy S20 fertig ist, kann es im Grunde nur noch Tage dauern, bis auch wir versorgt werden. Google hat Android 11 am 9. September 2020 veröffentlicht und am gleichen Tag für seine Pixel-Smartphones zur Verfügung gestellt. Samsung hat also wie im letzten Jahr drei Monate gebraucht, um das Update für erste Smartphones in der finalen Version zu übernehmen. Was euch mit Android 11 erwartet, zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Weitere Samsung-Smartphones folgen bald

Die Samsung-Galaxy-S20-Smartphones sind nur ein kleiner Teil von den Handys, die Android 11 mit One UI 3.0 erhalten. Die Liste gestern hat bereits enthüllt, dass in diesem Jahr zwar nur die S20er-Serie versorgt werden soll, im Januar geht es dann aber weiter mit Handys der S10-Serie, dem Note 20 und den Falt-Handys. Das Samsung Galaxy A51, ein Bestseller in Deutschland und aktuell sehr günstig zu haben, folgt dann im März 2021. Es rollt also eine Update-Welle auf uns zu, die die meisten aktuellen Handys von Samsung auf den neuesten Stand bringt. GIGA informiert euch, wenn weitere Updates zur Verfügung stehen.