Xiaomi gilt schon lange nicht mehr als Smartphone-Hersteller, der sich an der Konkurrenz orientiert und nachzieht, sondern selbst neue Maßstäbe setzt. Das kommende Mi 11 Pro soll genau so ein Gerät werden. Neue Details enthüllen, dass der chinesische Konzern noch viel mehr plant, als bisher bekannt war.

Xiaomi Mi 11 Pro könnte das beste Kamera-Smartphone werden

Mit dem Xiaomi Mi 11 hat der chinesische Konzern kürzlich ein wirklich interessantes Smartphone vorgestellt, das ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Mit dem Mi 11 Pro plant Xiaomi aber ein zweites Handy, das technisch keine Kompromisse macht. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Xiaomi in diesem Modell eine 50-MP-Kamera verbauen möchte. Das wäre zwar ein Rückschritt im Vergleich zum normalen Mi 11 mit 108-MP-Kamera, der Sensor fällt beim Pro-Modell aber größer aus und soll demnach eine viel bessere Bildqualität ermöglichen. Nun wurde bekannt, dass das Mi 11 Pro zudem über einen 120x-Zoom verfügt, der tatsächlich auch eine gute Leistung bietet – berichtet Gizmochina. So sollen Fotos, die den vollen Zoom nutzen, nicht nur wie Matsch aussehen, sondern eine überraschend gute Bildqualität liefern. Die Konkurrenz schafft bisher 100x und dann eher eine mäßige Qualität.

Die weitere technische Ausstattung des Mi 11 Pro wird sich auch sehen lassen können. Laut aktuellen Gerüchten soll ein Snapdragon 888 verbaut sein, dem viel Arbeitsspeicher und interner Speicher zur Verfügung stehen. Zudem soll es ein extrem helles 6,81-Zoll-Display mit 120 Hertz geben. Als Betriebssystem will Xiaomi direkt Android 11 einsetzen. Der Akku soll sich außerdem mit 120 Watt in nur wenigen Minuten komplett aufladen lassen. Man merkt schon, dass Xiaomi beim Mi 11 Pro absolut keine Kompromisse eingehen will – wenn sich die Gerüchte bestätigen.

Xiaomi Mi 11 noch nicht für Europa angekündigt

Aktuell ist noch nicht bekannt, wann und ob das Mi 11 Pro nach Deutschland kommt. Nicht einmal das Mi 11, das bisher nur in China vorgestellt wurde, gibt es hier zu kaufen. Beide Smartphones wären aber sehr interessant für den deutschen Markt, wenn die Preise passen. GIGA informiert euch, wenn sich etwas tut.