Bekanntlich bietet Microsoft keine Handheld-Variante der Xbox an. Das hält einen Fan nicht davon ab, seine Vision davon jetzt auf TikTok zu teilen. Er trifft damit genau den Geschmack der Community und würde eine schöne Switch-Alternative bieten.

Fan-Video träumt von einer neuen Xbox-Konsole

In einem Video auf Tiktok präsentiert ImKashama seine Vorstellung von einer ziemlich beeindruckenden Handheld-Konsole der Xbox Series X. Er tauft seine Kreation Xbox Series Z. Schaut euch an, wie ein potentielles Xbox-Portable aussehen könnte:

Die Form von ImKashamas Konsole ähnelt sehr stark dem Aufbau des Nintendo DS. Mit einem Druck auf das große Xbox-Logo öffnet sich das futuristische Handheld mit dem klassischen Xbox-Sound und lässt zwei Sticks sowie einen Touchscreen ausfahren. Das präsentierte Menü entspricht dem der Xbox Series X/S.

ImKashama navigiert sich durch seine Spielebibliothek von Far Cry 6 bis Among Us, welches er sogleich startet. Bei einem echten Microsoft-Handheld wäre wohl der Xbox Game Pass eine sich anbietende Ergänzung für die Traum-Konsole. Wer selbst in den Xbox Game Pass reinschnuppern will, kann sich das Angebot auf Amazon ansehen:

Warum gibt es kein Xbox-Handheld von Microsoft?

Natürlich wird die atemberaubende Kreation von ImKashama nur ein Traum bleiben. Doch bei dem ganzen Potential stellt sich die Frage, warum Microsoft keine portable Variante der Xbox Series X anbietet? Tatsächlich hat Microsoft in der Vergangenheit öfter mit Konzepten eines Handheld gespielt.

Früherer Xbox Chef Robbie Bach verriet, dass der sogenannte Xboy mehrfach im Gespräch war und sogar Konzeptzeichnungen bestanden. Warum wurde er dennoch nie verwirklicht? Microsoft hätten damals die Ressourcen gefehlt und es konnte sich somit nicht auf das Projekt fokussiert werden.

Schade eigentlich. Eventuell gäbe es dann heute eine attraktive Alternative zur Switch oder dem Nintendo DS. Konkurrent Sony hat immerhin mit der PlayStation Portable und PlayStation Vita in den portablen Konsolenmarkt hineingeschnuppert.

Dann begnügen wir uns einfach mit dem Anblick der beeindruckenden Xbox Series Z auf TikTok und greifen für portablen Spielspaß einfach weiterhin zum Smartphone oder eben den beliebten Nintendo-Systemen. Wie gefällt euch das Fan-Video? Besucht uns gerne auf Facebook und hinterlasst uns eure Meinung dort in den Kommentaren.