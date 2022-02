Xiaomi hat in letzter Zeit sehr viele Smartphones vorgestellt, die auch nach Deutschland kommen sollen. Mit dem Poco X4 Pro kündigt sich nun ein weiteres Modell an, das in einem Leak seine guten und schlechten Seiten zeigt. Auf der einen Seite wird es nämlich schön aufgerüstet, an anderer Stelle fängt Xiaomi plötzlich an zu sparen.

Xiaomi Facts

Poco X4 Pro: Prozessor schlechter, Kamera und Akku besser

Das Poco X3 Pro ist ein wirklich gelungenes Android-Smartphone, denn es erfüllt alle Punkte eines Preis-Leistungs-Krachers. Man bekommt sehr viel Hardware zu einem relativ geringen Preis. Auch heute noch findet man das Smartphone immer wieder auf den oberen Plätzen der Bestseller auf Amazon (bei Amazon anschauen). Mit dem Poco X4 Pro kündigt sich jetzt aber der Nachfolger an und der hat es in sich, auch wenn man beim Prozessor einen Rückschritt macht (Quelle: DealNTech).

Xiaomi soll zwar den aktuelleren Snapdragon 695 verbauen, die Leistung fällt im Vergleich zum Snapdragon 870 aber spürbar geringer aus. Dafür wird das Poco X4 Pro mit einer neuen 108-MP-Kamera ausgestattet sein, die eine bessere Bildqualität verspricht. Xiaomi hat zuletzt auch die neuen Mittelklasse-Smartphones der Redmi-Note-11-Serie damit ausgestattet. Bisher wurde so eine Kamera nur in viel teureren Smartphones verbaut.

Der Akku des Poco X4 Pro soll zudem wieder eine hohe Kapazität von 5.000 mAh besitzen, sich aber viel schneller aufladen lassen. Bisher waren maximal 33 Watt möglich, jetzt sollen es 67 Watt werden. Auch das ist ein Feature, das man bisher nur in teureren Smartphones bekommen hat. Bleibt nur zu hoffen, dass der Preis durch das Upgrade nicht in die Höhe schießt. Das Poco X3 Pro kam für 249 Euro nach Deutschland. Das war schon damals eine knallharte Preisansage an die Konkurrenz.

Mit dem Poco M4 Pro hat Xiaomi schon einen Preis-Leistungs-Knaller nach Deutschland gebracht:

Poco M4 Pro: Günstiges 5G-Handy aus China

Wann wird das Poco X4 Pro vorgestellt?

Dazu gibt es bisher noch keine Informationen. Es wäre gut möglich, dass Xiaomi einige neue Poco-Modelle zunächst in anderen Ländern einführt und erst später zu uns bringt. Wer nicht warten will, kann sich das Poco M4 Pro anschauen.