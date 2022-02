WhatsApp arbeitet schon seit längerer Zeit an einer neuen Funktion, mit der man auf Nachrichten mit Emojis reagieren kann. Jetzt enthüllen Screenshots, welche Emojis man dafür verwenden kann. WhatsApp wird sich dabei stark an Facebook orientieren, was die Nutzung etwas einschränkt.

WhatsApp Facts

WhatsApp: Nur bestimmte Emojis für Reaktionen verfügbar

In WhatsApp kann man schon seit Jahren Emojis in Nachrichten verschicken. Seit einiger Zeit sind auch Sticker integriert, die noch mehr Möglichkeiten bieten. Doch nicht jeder möchte auch immer ein Emoji verschicken, sondern nur auf einen bestimmten Eintrag im Chat reagieren. Sind inzwischen mehrere Nachrichten verschickt worden, kann man das nicht mehr tun. Genau das will WhatsApp mit Reaktionen auf Nachrichten verändern.

Genau wie bei Facebook wird man einem WhatsApp-Beitrag bald eine Reaktion anhängen können. Dazu hat das Unternehmen eine kleine Auswahl von Emojis getroffen, die ihr verwenden könnt. Es stehen sechs Stück zur Wahl, die WABetaInfo auf den nachfolgenden Bildern zeigt:

Die Emojis werden dann in der rechten unteren Ecke an Beiträge angehängt. Das funktioniert dann bei allen Inhalten, egal ob man eine Nachricht geschrieben hat oder ein Bild schickt. So kann man direkt auf bestimmte Inhalte reagieren, ohne eine eigene Nachricht schicken zu müssen. Gut möglich, dass sich die Optik der Emojis noch ändert. Aktuell wirken sie relativ klein. Trotzdem kann man so sehen, wie die Reaktionen auf Nachrichten in WhatsApp aussehen werden und wie man reagieren kann.

Neue WhatsApp-Funktion noch in Entwicklung

Die Reaktionen auf WhatsApp-Beiträge befinden sich noch in Entwicklung. Sie werden in absehbarer Zeit für Android und iOS zur Verfügung stehen. Wie lange die Einführung noch dauert, ist aktuell nicht bekannt. Zu lange dürften wir aber sicher nicht mehr warten müssen.