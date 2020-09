Pokémon ist hierzulande nicht ganz jenes originale Pokémon, das in Japan erschienen ist: Kulturelle Unterschiede zwischen Europa, den USA und Asien führten zu einigen Änderungen im Franchise.

Pokémon Facts

Was unterscheidet das originale Pokémon von der westlichen Version? Unter anderem gab es in der japanischen Version des Franchises einige recht ... anzügliche Details, die in den USA und in der EU retuschiert wurden, aber auch kulturelle Unterschiede zwischen dem Westen und Asien führten zu ein paar Anpassungen. Manche Folgen sind hierzulande außerdem gar nicht erst erschienen.

Was geändert wurde – und warum – haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst:

Was angemessen für Kinder und Jugendliche ist, unterscheidet sich von Kulturraum zu Kulturraum. Es ist also nicht verwunderlich, dass gerade ein derart berühmtes Franchise wie Pokémon überall ein klitzekleines Bisschen anders aussieht. Immerhin verkaufen sie in Fast-Food-Ketten wie McDonalds auch nicht überall auf der Welt das Gleiche.