Porsche legt nach: Auf diesen E-Macan haben alle gewartet

Kaum ist er vom Band gerollt, gibt es schon zwei neue Modelle: Beim elektrischen Macan von Porsche haben Kunden bald mehr Auswahl. Mehr Leistung und eine größere Reichweite werden in Aussicht gestellt.

Porsche: Neue Macan-Modelle vorgestellt

Porsche bringt mit zwei neuen Versionen des Macan frischen Wind in die Welt der Elektro-SUV: ein Modell mit Hinterradantrieb und der leistungsstarke Macan 4S stehen bald bereit. Während der klassische Macan nun als Einstiegsmodell dient, positioniert sich der Macan 4S weiter oben in der Leistungsskala.

Anzeige

Das neue Einstiegsmodell des elektrischen Macan verzichtet auf den Frontmotor und setzt auf reinen Hinterradantrieb. Er leistet 250 kW (340 PS), im Overboost-Modus sind laut Hersteller kurzzeitig bis zu 265 kW (360 PS) möglich.

Ohne Allradantrieb ist der Basis-Macan 110 kg leichter als der Macan 4. In Kombination mit der 100-kWh-Batterie ergibt sich eine WLTP-Reichweite von bis zu 641 km – laut Porsche ein neuer Bestwert in der Macan-Familie. Der Preis beginnt bei 80.700 Euro. Damit ist er rund 3.400 Euro günstiger als der Macan 4.

Anzeige

Noch mehr bietet der elektrische Macan 4S: Er erhält eine neue, stärkere E-Maschine an der Hinterachse sowie einen leistungsfähigeren 600-Ampere-Pulswechselrichter. In Kombination mit dem Frontmotor ergibt sich eine Systemleistung von 330 kW (448 PS), die im Overboost kurzzeitig auf bis zu 380 kW (516 PS) ansteigt.

Das maximale Drehmoment bei aktivierter Launch Control liegt bei 820 Nm. Damit beschleunigt der Macan 4S in 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Die WLTP-Reichweite beträgt bis zu 606 km. Den Preis gibt Porsche mit mindestens 90.700 Euro an (Quelle: Porsche).

Anzeige

So stellt Porsche stellt den neuen Macan und Macan 4S vor:

Porsche stellt den neuen Macan und Macan 4S vor

Neues Offroad-Paket für alle Macan-Modelle

Darüber hinaus bietet Porsche für alle Macan-Varianten ein neues Offroad-Design-Paket an. Es beinhaltet einen modifizierten Unterboden, der den Böschungswinkel vergrößert. In Verbindung mit der optionalen Luftfederung erhöht sich zudem die Bodenfreiheit auf 195 mm. Das Paket ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Vesuvgrau oder in Wagenfarbe.