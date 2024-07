VW wird nervös: E-Auto-Verkäufe brechen ein

Der Volkswagen-Konzern verkauft weniger Elektroautos als noch vor einem Jahr. Der Rückgang macht sich vor allem in Europa und den USA bemerkbar, wie neue Zahlen belegen. Nur das überraschend starke Wachstum in China verhindert eine noch düsterere Bilanz.

Volkswagen: Absatz von E-Autos sinkt

Der Volkswagen-Konzern hat Zahlen für das erste Halbjahr 2024 vorgelegt. Demnach ist der Absatz von Elektroautos im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Weltweit lieferte der VW-Konzern von Januar bis Juni 317.200 reine Elektroautos aus. Vor einem Jahr waren es noch 321.600 Einheiten – ein Minus von 4.400 E-Autos.

Vor allem in Europa und den USA brach die Nachfrage ein: In beiden Märkten gingen die Auslieferungen um satte 15 Prozent zurück. Nur das starke Wachstum in China von 45 Prozent verhinderte einen noch stärkeren Rückgang.

Der VW ID.7 ist beim ADAC sehr gut angekommen:

Innerhalb des Konzerns gibt es deutliche Unterschiede beim Absatz von Elektrofahrzeugen. Die „Markengruppe Core“ mit VW, Skoda und Seat konnte um 1,6 Prozent zulegen. Auch die „Markengruppe Progressive“ mit Audi verzeichnete ein Plus (Quelle: Volkswagen Group).

Deutlich schlechter lief es für die „Markengruppe Sport Luxury“, die in Sachen Elektroautos nur aus Porsche besteht. Hier brach der Absatz des Taycan um fast 50 Prozent ein. Große Hoffnungen ruhen nun auf dem elektrischen Macan, der in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommt.

So will Volkswagen für günstige E-Autos sorgen:

E-Autos: Volkswagen bleibt optimistisch

Mit Blick auf das zweite Halbjahr 2024 ist Volkswagen optimistisch, das Absatzziel dank der Einführung neuer Modelle wie dem Audi Q6 e-tron und dem bereits erwähnten Porsche Macan zu erreichen. Auch die bevorstehende Markteinführung neuer Plug-in-Hybridfahrzeuge soll dazu beitragen, die weltweiten Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr leicht zu steigern.