Kundinnen und Kunden der Postbank steht eine Änderung beim Online-Banking bevor. Wer noch das bisherige ChipTAN-Verfahren nutzt, muss sich dringend um eine Alternative kümmern – sonst werdet ihr schlimmstenfalls von eurem Konto ausgesperrt.

Postbank-Kunden, aufgepasst: Aus von ChipTAN steht bevor

Es herrscht Bewegung im Bankgeschäft: Nachdem zuletzt Sparkassen und Volksbanken angekündigt haben, die SMS-TAN abzuschaffen und stattdessen auf Apps oder ChipTAN zu setzen, stehen nun auch bei der Postbank Änderungen an. Dort will man aber gerade mit der ChipTAN Schluss machen.

Das ChipTAN-Verfahren wird die Postbank nur noch begrenzte Zeit anbieten. Dabei wird mit einem Zusatzgerät ein Flimmer-Code auf dem Bildschirm eures Endgeräts zur Bestätigung einer Überweisung eingelesen. Ab dem 24. Mai 2022 ist damit aber Schluss. Grund sei die fortschreitende Entwicklung hin zu komfortableren und sichereren Methoden, Online-Überweisungen freizugeben.

Das sogenannte BestSign-Verfahren wird die ChipTAN ersetzen. Postbank-Kunden konnten BestSign auch zuvor schon verwenden, doch jetzt wird es zur Pflicht. Kundinnen und Kunden können selbst entscheiden, ob sie BestSign per App nutzen oder ein Zusatzgerät kaufen wollen – wie BestSign funktioniert, zeigen wir in unserem Artikel.

Ein BestSign-Gerät schlägt mit 29,90 Euro bis zu 44,90 Euro zu Buche. Wer sich das sparen will, hat keine andere Möglichkeit mehr als die App zu nutzen, die für iOS und Android zur Verfügung steht.

Postbank stellt Online-Überweisung um: Für Kunden kann es teuer werden

Kunden, die bisher ausschließlich mit ChipTAN ihre Online-Überweisungen getätigt haben, müssen sich daher umstellen. Wer sich darum noch nicht gekümmert hat, sollte jetzt schnell aktiv werden. Denn wenn ihr kein Zusatzgerät habt, müsst ihr auf die App-Nutzung wechseln.

Was ihr über die gängigen TAN-Verfahren im Online-Banking wissen solltet:

Wer das nicht will, könne sich ab dem 24. Mai nicht mehr wie bisher zum Online-Banking anmelden (Quelle: Postbank). Stattdessen wird die Anmeldung zum BestSign-Verfahren vorgeschaltet. Wer dann aber nicht die App nutzen will oder kann, muss Wartezeit für das Zusatzgerät in Kauf nehmen. Wollt ihr nicht in die unangenehme Situation kommen, beispielsweise eine wichtige Überweisung nicht rechtzeitig veranlassen zu können, ist die BestSign-App eure einzige Alternative.