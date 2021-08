Prime Gaming bietet Mitgliedern auch im September wieder eine große Auswahl an Gratis-Games und exklusiven Inhalten für aktuelle Top-Spiele. Diesen Monat könnt ihr euch auf einen der Überraschungs-Erfolge 2021 sowie einen Abenteuer-Klassiker und vieles mehr freuen.

Mit einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft erhaltet ihr jeden Monat Zugriff auf kostenlose Games für euren PC und Gratis-Inhalte für andere populäre Spiele. Im September könnt ihr euch gleich acht kostenlose Games sichern und für immer behalten. Zu den Spielen gehören dieses Mal der Shooter Battlefield 5, der Multiplayer-Hit und Überraschungserfolg Knockout City sowie das klassische LucasArts Adventure Sam & Max Hit the Road.

Prime Gaming: Shooter, Adventure und weitere Spiele kostenlos

Als Amazon-Prime-Abonnenten ist das Angebot bei Prime Gaming für euch jeden Monat inklusive. Im September könnt ihr euch auf die folgenden Gratis-Games freuen, die ihr auf eurem PC zocken und behalten dürft.

Die Gratis-Spiele bei Prime Gaming im September im Überblick:

Battlefield 5

Knockout City

Sam & Max Hit the Road

Candleman: The Complete Journey

Puzzle Agent

Secret Files 2: Puritas Cordis

Tools Up!

Unmemory

Zusätzlich gibt es diverse kostenlose Items, die ihr in euren Lieblingsspielen einlösen könnt. Dazu zählen unter anderem Skins, Loot-Gegenstände und Ingame-Währung. Hier ist der Überblick über die Highlights im September:

Brawlhalla: Darkheart-Bundle (1 Legend, 1 Skin, 1 Emote, 1 Sidekick) (ab jetzt)

Darkheart-Bundle (1 Legend, 1 Skin, 1 Emote, 1 Sidekick) (ab jetzt) Sea of Thieves: Pirate-Posing-Emote, I-Love-You-Emote, Thumbs-Up-Emote (ab dem 31. August)

Pirate-Posing-Emote, I-Love-You-Emote, Thumbs-Up-Emote (ab dem 31. August) FIFA 21: Prime-Gaming-Pack Nr. 10 (ab dem 1. September)

Prime-Gaming-Pack Nr. 10 (ab dem 1. September) Genshin Impact: 60x Primogems, 8x Hero's Wit, 5x Calla Lily Seafood Soup (ab dem 1. September)

60x Primogems, 8x Hero's Wit, 5x Calla Lily Seafood Soup (ab dem 1. September) Grand Theft Auto Online: 100.000 Dollar Ingame-Währung (ab dem 2. September)

100.000 Dollar Ingame-Währung (ab dem 2. September) Red Dead Online: Belohnung für ein Vitalism Studies Pamphlet eigener Wahl (ab dem 28. September)

Bis zum 1. September könnt ihr euch außerdem noch die Gratis-Games aus dem August schnappen. Welche das sind, erfahrt ihr in unserem Übersichtsartikel.

Im September gibt es bei Prime Gaming also wieder eine abwechslungsreiche Auswahl an Gratis-Content, der euch euren Gaming-Alltag mit allerlei Action und Abenteuern versüßen kann. Viel Spaß beim Zocken!