Seit der Enthüllung von Battlefield 2042 Anfang Juni haben die Entwickler Feedback aus der Community gesammelt und beantworteten einige der brennendsten Fragen in einem Blogpost. Die meisten davon drehen sich um die Specialists und ihre Ausrüstung.

Battlefield 2042 Facts

Mit Battlefield 2042 verabschiedet sich die Reihe von strikten Klassen und gibt Spielern mehr Freiheiten bei der Auswahl ihrer Ausrüstung. Diese Möglichkeiten stellt EA in einem Blogpost vor und beantwortet einige Fragen der Community rund um Loadouts, Fahrzeuge und Cross-Play.

Specialists und ihre Loadouts

Wie die Entwickler bei der Enthüllung von Battlefield 2042 bereits erklärten, werden Specialists einen speziellen Ausrüstungsgegenstand und eine Eigenschaft mitbringen. Diese sind fix und können nicht verändert werden. Ansonsten könnt ihr sämtliche Ausrüstung ohne Einschränkung nutzten. Ein Loadout besteht aus einer Primär- und einer Sekundär-Waffe, einer Form von Granate oder anderer „werfbarer“ Ausrüstung und einem Slot für Equipment wie einen Raketenwerfer, eine Munitions- oder Sanitätstasche.

Für Squads (4 Spieler) gibt es keine Beschränkungen, wie oft ein Specialist gewählt werden darf, zumindest in den Modi Conquest und Breakthrough. Damit die immer mehrfachvertretenen Specialists sich deutlich von einander unterscheiden, kann ihr Aussehen mit Skins angepasst werden.

Fahrzeuge in Battlefield 2042

Eine der größten Neureungen ist das Fahrzeug-Abwurf-System. Panzer und Jeeps können zwar nach wie vor über den Auswahlbildschrim angefordert werden, doch gibt es jetzt auch die Möglichkeit, sie direkt an eure Position im laufenden Spiel abwerfen zu lassen. Je nach Map und Modus haben Teams allerdings nur ein bestimmtes Fahrzeug-Budget, welches die Anzahl begrenzt. Nachdem ihr ein Fahrzeug gerufen habt, startet ein Cooldown damit auch andere Spieler die Chance haben, einen Abwurf anzufordern.

Die beiden Fraktionen in Battlefield 2042 (USA und Russland) werden spezifische Fahrzeuge haben. So erwarten euch zum Beispiel altbekannte Panzer wie der M1A5 (USA) und der T28 (Russland). Einen Fokus auf den Krieg zu Wasser gibt es aktuell nicht. Zwar gibt es Wasserfahrzeuge wie Hovercrafts, allerdings wird es erst in Zukunft mehr zum Thema Seeschlachten geben. In das Cockpit von Flugzeugen und Helikoptern könnt ihr übrigens wie gehabt aus dem Auswahlbildschirm direkt in der Luft einsteigen.

Cross-Play und erster Testlauf

Der angekündigte technische Spieltest wurde von EA noch mal in den späten Sommer verschoben. Grund dafür ist die Implementierung eines Cross-Play-Features, das dort ebenfalls getestet werden soll. Cross-Play soll es zwischen PC, PS5 und Xbox Series X/S und davon getrennt zwischen Xbox One und PS4 geben. Diese Trennung ist nötig, da auf den Last-Gen-Konsolen keine 128 Spieler möglich sind, sondern nur 64. Außerdem arbeite EA an einem Cross-Progression-Feature. Das beutetet, dass ihr zum Beispiel mit eurem Fortschritt und Ingame-Käufen von der PlayStation auf den PC wechseln könnt.

Die nächsten wichtigen Infos zu Battlefield 2042 gibt es beim Stream EA Play Live am 22. Juli 2021. Bei dem Event wird der neue Spiel-Modus vorgestellt. Der ist bis jetzt noch geheim und Spieler rätseln schon, was sich dahinter verbergen könnte.