Der Pile of Shame wird durch die Gratis-Aktion vom Epic Games Store jede Woche um neue Spiele erweitert – vorausgesetzt ihr schnappt euch alle. Ein Fan hat auf Reddit eine praktische Liste zusammengestellt, mit der ihr die Abarbeitung eures Stapels am besten angehen könnt. Schaut euch jetzt an, wie lange ihr zum Durchspielen der ganzen Games brauchen würdet.

Epic Gratis-Games: Wie lange braucht ihr zum Durchspielen?

Bei der Flut an Spielen, die täglich auf den Markt drängen, ist es ein schweres Unterfangen mit dem Spielen – geschweige denn Durchspielen – hinterherzukommen. Erschwert wird das Ganze durch viele Gratis-Games, die uns ständig angeboten werden, nicht zuletzt auch durch die fortlaufende Aktion des Epic Games Stores.

Genau bei diesen kostenlosen Spielen fällt die Wahl auf das nächste Game, in das wir uns stürzen wollen, besonders schwer. Schließlich haben wir nicht die bewusste Entscheidung getroffen, dieses Spiel zu kaufen und wissen oftmals auch nicht viel über den potentiellen Spielspaß.

Da kommt die Liste des Reddit-Nutzers StopSendingSteamKeys wie gerufen: Dieser hat sich alle bisher angebotenen Gratis-Games von Epic vorgeknöpft und deren Spielzeit bei Howlongtobeat herausgesucht. Zu guter Letzt hat er alle Spiele nach ihrer Länge sortiert und gibt damit den perfekten Überblick:

Von lang bis kurz: Epic Games bietet einen bunten Mix

Die Liste an Gratis-Games bietet ein gutes Dutzend Spiele, die in knappen zwei Stunden bis zu Ende gespielt werden können, die perfekte Spielsession für Zwischendurch. Solltet ihr den riesigen Pile of Shame anblicken und nicht wissen, wo ihr anfangen sollt, dann nehmt doch erst einmal diese.

Aber auch bei Spielzeit-Giganten hat Epic Games nicht gespart, es finden sich ganze 12 Games auf der Liste, die bis zu 30 Spielstunden und mehr bieten. Darunter Blockbuster wie GTA 5, Borderlands 2 und das sehr empfehlenswerte Subnautica.

Falls ihr noch eine weitere Entscheidungshilfe braucht, bietet die Seite Algodeviant eine Liste mit den Metacritic-Scores der Spiele.

Wie findet ihr diese Liste? Hättet ihr die Spielzeiten auch so eingeschätzt? Und welches Spiel werdet ihr als nächstes von eurem Pile of Shame tilgen?