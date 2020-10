Die Gratis-Spiele für PS Plus-Mitglieder sind seit einigen Tagen bekannt. Jetzt ist es Zeit, sich vor die PS4 zu schwingen und die kostenlosen Titel für den Oktober herunterzuladen.

PS Plus: Die Gratis-Games für Oktober jetzt herunterladen!

Ab heute können sich Abonnenten von PS-Plus über zwei große Blockbuster freuen. Es geht diesen Monat besonders actionlastig zu. Dabei dürfen sich sowohl Rollenspiel- als auch Rennspiel-Fans freuen. Hier könnt ihr euch die kostenlosen Spiele im Oktober herunterladen:

Mit Need for Speed: Payback können sich Spieler in den Untergrund von Fortune Valley begeben und müssen dort Rennen, Missionen und Herausforderungen meistern, um ein skrupelloses Kartell zu zerschlagen.

In Vampyr spielt ihr einen Arzt, welcher kürzlich in einen Vampir verwandelt wurde und versucht eine fürchterliche Seuche zu bekämpfen. Jetzt werdet ihr mit dem ewigen Durst nach Blut konfrontiert und müsst entscheiden, ob ihr euch eurem inneren Monster stellen wollt.

Also ran an die PS4 und sichert euch die beiden kostenlosen Spiele, damit ihr sie für immer behalten könnt. Bis zum 02. November könnt ihr euch Need for Speed: Payback und Vampyr im PS-Store noch herunterladen.

Was ist eigentlich PlayStation Plus?

Um online spielen zu können, braucht ihr für die PlayStation 4 ein PlayStation Plus-Abonnement. Das ermöglicht euch, den Multiplayer-Modus der meisten Spiele nutzen zu können und stellt euch Cloud-Speicher für Save-Games und anderes zur Verfügung. Zusätzlich bekommt ihr besondere Angebote, die nur Mitglieder erhalten und schlussendlich mindestens zwei Gratis-Spiele im Monat.

Kostet das Geld? Ja, der Service kostet euch im Jahr 59,99 Euro, für drei Monate bezahlt ihr 24,99 Euro und für einen Monat 8,99 Euro (Je nach Angebot kann das abweichen).

Das geht entweder direkt über den PlayStation Store oder bei Amazon – da bekommt ihr wahlweise eine PS Plus-Karte oder ein Download-Code geschickt.