Sony wird den Abo-Service PS Plus im Juni generalüberholen. Ein Studio hat jetzt verraten, dass sich Fans bei den neu integrierten PS1- & PS2-Klassikern auf ein beliebtes Feature freuen können, über das bislang Stillschweigen bewahrt wurde.

Sonys neuer PS-Plus-Service wird drei verschiedene Stufen umfassen – Essential, Extra und Premium. Wenn ihr euch für PS Plus Premium entscheidet, bekommt ihr Zugriff auf eine große Bibliothek von Spiele-Klassikern aus der PS1- & PS2-Ära. Nun hat Entwickler Bend Studio verraten, dass Spieler auf der PS4 & PS5 in den Retro-Games Trophäen freischalten können.

PS Plus: Trophäen-Feature für Retro-Spiele verfügbar

Ein Tweet von Entwickler Bend Studio – bekannt für die Arbeit an Days Gone – lässt PlayStation-Fans auf eine ausgiebige Trophäenjagd in den Retro-Spielen von PS Plus Premium hoffen. Das Studio gab auf Twitter bekannt, dass PS4- & PS5-Spieler in Syphon Filter Trophäen verdienen könnten. Das Spiel ist ursprünglich für die PS1 erschienen und Teil des Retro-Spiele-Angebots für PS-Plus-Premium-Abonnenten.

Sony hatte bisher kein Wort darüber verloren, ob die Retro-Spiele ebenso wie moderne Games mit Trophäen versehen werden sollten oder nicht. Während der Tweet von Bend Studios nicht verrät, ob Trophäen zu allen PS1- & PS2-Spielen hinzugefügt werden, beweist er immerhin, dass ausgewählte Spiele das Feature nutzen können.

Kann Sony mit PS Plus dem Game Pass Konkurrenz machen?

Xbox‘ Abo-Service Game Pass hat in den letzten Monaten immer wieder die Schlagzeilen dominiert und konnte mit seiner wachsenden Spiele-Bibliothek und Day-One-Releases viele Gamer für sich gewinnen. Sony versucht nun mit dem umstrukturierten 3-Stufen-Modell von PS Plus dagegenzuhalten. Mit der riesigen Auswahl an Retro-Games hat PlayStation in jedem Fall ein schlagkräftiges Argument auf seiner Seite und das populäre Trophäen-Feature werden viele Spieler sicherlich mit Wohlwollen registrieren.

