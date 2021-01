Die meisten Leute kennen jemanden, der bei eBay ein richtiges Schnäppchen gemacht hat und dann etwas völlig anderes im Paket war. Dieser Spieler wollte einen PS5-Controller haben und bekam ein ganz anderes, aber sehr spezielles Gamepad.

PlayStation 5 Facts

Ein PS5 zu kaufen ist nach wie vor schwer, der DualSense-Controller ist jedoch bei vielen Händlern verfügbar. Im Reddit teilte ein Spieler ein Bild von einem PS5-Controller, den er auf eBay gekauft hatte. Doch irgendwas war anders an diesem DualSense.

In dem Paket, das Reddit-Nutzer Crihyde bekam, war zwar der Original-Karton des DualSense, was dann aber kam, war nicht der gewünschte PS-Controller. Crihyde hielt einen Xbox-Controller in den Händen, bei dem sich jemand die Mühe gemacht hatte, das Gamepad in den Farben des DualSense anzumalen.

Neben der Lektion, dass bei eBay nicht alles Gold ist, was glänzt und man sich vor Betrügern in Acht nehmen sollte, hat er jetzt zumindest einen sehr individuellen Xbox-Controller. Den kann er jetzt an seiner „XStation“ oder „Playbox“ benutzten. Mehr Spott findet sich im entsprechenden Reddit-Thread, viele haben aber auch Mitleid und teilen Geschichten, in denen ihnen ähnliches widerfahren ist.

Wer etwas bei eBay kauft, sollte immer ein wenig Zeit mit den Bewertungen des Verkäufers verbringen, so lässt sich das Risiko übers gehauen zu werden, zumindest minimieren.