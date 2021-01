Ein fulminanter Start ins neue Jahr – zumindest für Pokémon-Fans! Denn Nintendo hat soeben den Starttermin für ein neues Switch-Spiel angekündigt, auf das alte Hasen schon mehr als 20 Jahren warten. Neues Gameplay-Material gibt es auch zu sehen.

Pokémon Facts

New Pokémon Snap: Nintendo stellt Nachfolger des Paparazzi-Klassikers vor

Vor knapp 22 Jahren erschien mit Pokémon Snap ein Spiel für den Nintendo 64, das bei vielen Spielern auch heute noch als echter Klassiker gilt. Im Spiel nehmt ihr die Rolle eines Fotografen ein, der auf Schienen durch unterschiedliche Reservate fährt, um Pokémon bei ihrem täglichen Leben zu fotografieren.

Obwohl sich das Pokémon-Paparazzi-Spiel als echter Bestseller entpuppte, wurde kein Nachfolger entwickelt – bis jetzt! Denn heute zeigte Nintendo frisches Gameplay-Material ihres neuen Ablegers der Reihe mit dem minimalistischen Titel „New Pokémon Snap“ für die Nintendo Switch:

New Pokémon Snap: Nintendo verrät offiziellen Verkaufsstart

Bei den Fans stößt das Video auf Begeisterung! Nach wenigen Stunden gibt es bereits mehr als 20.000 Likes, in den Kommentaren schwelgen zudem viele Spieler in nostalgischen Erinnerungen an das Original aus dem Jahre 1999. Vor allem die wunderschöne Optik des neuen Teils scheint die Spieler zu faszinieren.

Auch einen offiziellen Release-Termin hat Nintendo bekannt gegeben. New Pokémon Snap erscheint am 30. April 2021 exklusiv für die Nintendo Switch, das Spiel kann jedoch bereits ab heute vorbestellt werden.

New Pokémon Snap im Nintendo eShop vorbestellen

Auf der offiziellen Webseite finden sich zudem weitere Informationen zum neuen Pokémon-Spiel. So werden euch im Spiel mehr als 200 Pokémon vor die digitale Linse laufen, zudem seid ihr erstmals in der Lental-Region unterwegs, dessen Inseln sich stark voneinander unterscheiden. Sowohl dichten Dschungel als auch weite Wüsten können die Spieler erwarten.

Hoffentlich laufen uns diese 11 Gesellen auch in New Pokémon Snap über den Weg:

Bilderstrecke starten (12 Bilder) Die 11 süßesten Pokémon aller Zeiten

Die Inselgruppe umgibt zudem ein mysteriöses Geheimnis. Nur hier tritt das sogenannte Illumina-Phänomen auf, das die Pokémon hell erstrahlen lässt. New Pokémon Snap dürfte jedoch noch viele weitere Rätsel bereithalten. Wir können es auf jeden Fall kaum erwarten, uns unsere Kamera zu schnappen und unser digitales Pokémon-Album mit tollen Schnappschüssen vollzuknallen.