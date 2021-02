Den Mischkonzern 7-Eleven gibt es in vielen Ländern und einzelnen Staaten der USA, doch in Texas hat sich das Team hinter dem neuen Evolution Store das ultimative PS5-Erlebnis ausgedacht – und es ist auch noch fast geschenkt.

Ein PS5-Spielerlebnis für gerade einmal 11 US-Dollar

Wenn ihr selbst Fan der PlayStation 5 seid und schon immer den Traum hattet, eine Nacht einen Laden ganz für euch zu haben, ist das Angebot der Kette 7-Eleven und Airbnb einfach unschlagbar und der Konzern hat auch noch etwas davon.

Die 7-Eleven Evolution Stores gelten als „experimentelles Testgelände“ für Kunden, um die neuesten Leckereien der Marke zu probieren. Doch dieses Mal setzt der Convenience Store noch einen drauf und verwandelt seinen neuen Standort in Texas in ein Gamer-Paradies mit Snacks, Getränken, Lounge-Sesseln und ganz wichtig: einer PlayStation 5. Und wer jetzt dachte, der Aufenthalt ist bestimmt unbezahlbar, der irrt – lediglich 11 US-Dollar möchte der Store für eine Nacht haben.

Leider nur ein kurzes Vergnügen

Dieses Erlebnis ist zeitlich allerdings stark begrenzt. Das einzigartige Angebot konnte man ausschließlich am 1. Februar 2021 buchen und dann auch nur für zwei Aufenthalte – am 26. und 28. Februar 2021.

Die neueste Filiale in Texas ist eine von sechs Evolution Stores in den USA. Laut der Seite Businessinsider teilte die Kette in einer Pressemitteilung aber mit, dass in Zukunft weitere solcher Stores folgen werden – vielleicht ja sogar in anderen Ländern.

Wie ist es mit euch? Hättet ihr Lust auf solch ein Abenteuer? Eine Nacht in einem Laden verbringen, Getränke, Snacks und eine PS5 ganz für euch oder zockt ihr lieber in euren eigenen vier Wänden? Besucht uns gerne auf Facebook und erzählt uns in den Kommentaren, was ihr darüber denkt.