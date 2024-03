RTX 4090 kann einpacken: Nvidias nächste Grafikkarte stellt alles vorherige in den Schatten

Noch in diesem Jahr soll Nvidia seine nächste Grafikkarten-Generation vorstellen – darunter auch das nächste Top-Modell: die RTX 5090. In der Gerüchteküche gibt es nun erste Angaben zu den technischen Daten des Grafikkarten-Monsters.

Nvidia RTX 5000: Erstmals mit GDDR7-Speicher?

Die Nvidia GeForce RTX 4090 ist auch rund anderthalb Jahre nach dem offiziellen Start immer noch die mit Abstand leistungsstärkste Gaming-Grafikkarte – doch das könnte sich bald ändern. Wenn Nvidia an seinem üblichen Zeitplan festhält, sollte das Unternehmen im Spätsommer 2024 seine neue Generation an Grafikkarten vorstellen – allem voran die neuen Top-Modelle, in denen erstmals GDDR7-Speicher zum Einsatz kommen soll.

Nun hat sich Hardware-Insider kopite7kimi auf X (ehemals Twitter) zu Wort gemeldet und seine Vermutungen zum Grafikspeicher und weiteren technischen Details geteilt. So geht er davon aus, dass der neue GDDR7-Speicher zum Start eine Geschwindigkeit von 28 GBit/s erreichen soll. Zum Vergleich: Der GDDR6X-Speicher der RTX 4090 erreicht 21 GBit/s. Damit wäre der neue Speicher also rund 33 Prozent schneller als sein Vorgänger.

Doch das ist erst der Anfang. Auch das Speicher-Interface soll erweitert werden. Während die RTX 4090 (AD102) auf 384 Bit setzt, sollen es bei der RTX 5090 (GB202) stolze 512 Bit werden. Damit würde sich die Bandbreite der Grafikkarte in der Theorie auf maximal 1.792 GB/s erhöhen. Zur Einordnung: Die RTX 4090 erreicht etwas mehr als 1.000 GB/s.

Bei der Menge an verbautem Grafikspeicher soll Nvidia auch schrauben. Statt 24 GB sollen 32 GB auf der RTX 5090 Platz finden. Nicht vergessen: Bislang handelt es sich bei allen Informationen lediglich um unbestätigte Gerüchte und Leaks.

Die Ankündigung der RTX 4090 liegt schon wieder knapp anderthalb Jahre zurück. Hier könnt ihr euch nochmal den offiziellen Trailer anschauen:

Trailer zur Nvidia GeForce RTX 4090

Nvidia RTX 5090: Preis und Starttermin noch unbekannt

Einen offiziellen Release-Termin für Nvidias nächste Top-Grafikkarte gibt es noch nicht. Wenn wir uns jedoch an den Zeiträumen aus den letzten Generationen orientieren, ist sehr wahrscheinlich, dass Nvidia die neuen Karten im August oder September 2024 ankündigt. Die Top-Modelle, also die RTX 5080 und RTX 5090, könnten dann noch im Oktober oder November 2024 starten.

Erfahrungsgemäß lässt sich Nvidia mit dem Marktstart der deutlich absatzstärkeren Mittelklasse-Modellen etwas länger Zeit. Diese werden höchstwahrscheinlich im ersten oder zweiten Quartal 2025 in den Verkauf starten.

