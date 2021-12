Mit Yappy steht ab sofort eine neue Alternative zu TikTok bereit. Die App aus Russland ist für iOS und Android konzipiert und übernimmt die besten Funktionen der etablierten Konkurrenz. Jetzt gerät TikTok indirekt unter Druck.

TikTok Facts

Yappy: Russland stellt TikTok-Alternative vor

TikTok gehört insbesondere bei der jüngeren Generation zu den beliebtesten Apps. Der Erfolg der Kurzvideo-Plattform aus China hat Begehrlichkeiten in Russland geweckt. Als Alternative wurde nun Yappy vorgestellt, die im russischen App Store und Play Store ab sofort zur Verfügung steht. Ganz wie bei TikTok können kurze Clips erstellt und geteilt werden. Die maximale Länge der Videos liegt bei einer Minute.

Hinter Yappy steckt nicht etwa ein kleines Start-up, sondern Gazprom-Media. Der Konzern besitzt bereits die russische YouTube-Alternative Rutube. Unterstützung gab es von der Innopraktika-Stiftung, die von einer Tochter Wladimir Putins geleitet wird (Quelle: heise online). Auch darüber hinaus hat Yappy eine politische Dimension, die TikTok nicht unterschätzen sollte.

In Russland müssen einige weltweit tätige IT-Unternehmen einem neuen Gesetz zufolge mindestens eine Filiale unterhalten. Sollte diese Vorgabe bis zum Ende des Jahres 2021 nicht erfüllt sein, dann drohen Sanktionen. Diese können im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass der Zugriff auf Apps und Dienste für russische Nutzer blockiert wird. TikTok besitzt bislang kein Büro in Russland und hat wohl auch keine Pläne, in den nächsten Wochen eins zu eröffnen. Es ist aber zu erwarten, dass sich Russland und China hinter den Kulissen einig werden.

Egal ob Android oder iOS, diese Apps gehören auf jedes Handy:

Apps, die auf euer Handy müssen - Android & iOS Abonniere uns

auf YouTube

Yappy: Kaum Chancen gegen TikTok

Ob sich Yappy auch ohne die Androhung von Sanktionen durchsetzen kann, bleibt fraglich. In Russland kann TikTok auf rund 40 Millionen aktive Nutzer verweisen und ist regelmäßig in den Top 5 der App-Charts zu finden. In Deutschland ist die russische TikTok-Alternative bislang nicht verfügbar.