Auf der Suche nach einem für gut befundenen, visuellen Tagesplaner, der noch vieles mehr kann? Dann endet hier die Jagd, denn mit der iPhone-App „Structured – Tagesplaner“ wird der Wunsch endlich erfüllt. Die Pro-Version gibt's aktuell kostenlos, wir sparen so knapp 5 Euro.

App Store Facts

Tagesplaner für iPhone und iPad: Structured Pro kostenlos statt für 4,99 Euro

Zwar ist die App „Structured – Tagesplaner“ an und für sich immer gratis, wer sie aber richtig nutzen möchte, der muss per In-App-Kauf die Pro-Version für 4,99 Euro freischalten. Aktuell „kostet“ dies 0 Euro. Ergo: Die Pro-Variante für iPhone und iPad erhalten wir für kurze Zeit umsonst – genial. Hinweis: Den In-App-Kauf finden wir ganz oben in Form eines Buttons in den Einstellungen der App.

Und was machen wir dann mit der App? Entwickler Leonard Mehlig beschreibt dies so:

„Structured ist ein visueller Tagesplaner, der Kalender und To-Do-Listen in einer einfach zu bedienenden Oberfläche kombiniert. Du kannst Aufgaben mit wenigen Fingertipps planen, deinen Fortschritt im Laufe des Tages sehen und sie abhaken, wenn du fertig bist. Die visuelle Zeitleiste hilft dir, den Überblick zu behalten und Ablenkungen zu reduzieren. Vorgeschlagene Symbole und anpassbare Farben erleichtern die Organisation von Schul-, Arbeits- und Heimaufgaben.“

Einen ersten Blick auf die App gibt das folgende Video:

Structured – Tagesplaner für iPhone und iPad – App Trailer

Klingt gut, oder? Mit der aktuell kostenlosen Pro-Variante stehen uns dann auch alle der folgend genannten Funktionen zur Verfügung, Einschränkungen gibt's keine:

Importiere deine bestehenden Kalenderereignisse, um kein Meeting zu verpassen

Mitteilungen, um auf dem Laufenden zu bleiben

Home Screen Widget um deinen Tagesplan immer im Blick zu behalten

Eine Inbox zum Speichern von Aufgaben, bis du weißt, wann du sie erledigen musst

Automatischer Import aus der Erinnerungs-App

Notizen und Unteraufgaben für alle Details

Wiederkehrende Aufgaben zur Vorausplanung und für sich wiederholende Ereignisse

Passe die Farbe und das Icon der App nach deinen Wünschen an

Synchronisiere alle Geräte mit iCloud

Eine wöchentliche Übersicht über deine Aufgaben

KI-basierte Symbolempfehlung für den zusätzlichen Touch

Schlägt typische Aufgaben vor, um die Planung zu beschleunigen

Was taugt die App, was sagen die Nutzer?

Und was sagen die bisherigen Nutzerinnen und Nutzer zu „Structured – Tagesplaner“? Die sind regelrecht begeistert und geben in Summe derzeit sehr gute 4,8 von 5 möglichen Sternen bei fast 5.000 Bewertungen. Kann sich also sehen lassen, und ist demzufolge in jedem Fall einen Versuch wert.

Structured - Tagesplaner Entwickler: Leonard Mehlig

Die Installation nimmt mit 23 MB nur sehr wenig Platz in Anspruch. Als Systemvoraussetzung sollte mindestens iOS 14 beziehungsweise iPadOS 14 auf iPhone und iPad erfüllt sein. Die App wird regelmäßig aktualisiert, erst im Oktober gab es mit Version 2.0 ein richtig fettes Update, aktuell ist schon Version 2.05. Kurzum: Herunterladen, Pro-Version kostenlos freischalten und ausprobieren. Wichtig: Da wir leider nicht wissen, wie lange die Aktion gilt, bitte vor dem In-App-Kauf den Preis von 0 Euro nochmals überprüfen.