Samsung wird mit dem Galaxy S22 Ultra bald sein neuestes High-End-Smartphone vorstellen. Dazu sind jetzt neue Informationen aufgetaucht, die in erster Linie die Fähigkeiten der Hauptkamera mit 108 MP betreffen. Diese soll laut dem Insider neue Maßstäbe bei der Fotografie setzen.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S22 Ultra: Kamera wird viel besser

Samsung wird in diesem Jahr keine 200-MP-Kamera im Galaxy S22 Ultra verbauen, sondern die bereits bekannte 108-MP-Kamera stark verbessern. Das zumindest behauptet der Brancheninsider „Ice universe“ auf Twitter. Er sagt, dass sich die Bildqualität durch künstliche Intelligenz stark verbessern soll:

Besonders in Sachen Details, Farbe und Helligkeit soll das Galaxy S22 Ultra das Galaxy S21 Ultra deutlich ausstechen. Er will noch nie eine 108-MP-Kamera gesehen haben, die so viele Details einfängt. Samsung dürfte damit dem Vorbild von Google folgen. In den Pixel-Smartphones sorgt die künstliche Intelligenz dafür, dass die Fotos nach deutlich mehr aussehen, als es der Kamerasensor an sich zulassen würde. Das sorgt dann auch schon für echte Überraschungen, nämlich wenn ein günstiges Pixel-Handy das teures iPhone 13 Pro in die Tasche steckt.

Wie umfangreich die KI von Samsung beim neuen Galaxy S22 Ultra wirklich ist, können wir natürlich erst beurteilen, wenn das Smartphone offiziell vorgestellt wurde. Klar dürfte aber sein, dass auch das Galaxy S22 und S22 Plus von den Verbesserungen profitieren. Vielleicht sogar die Mittelklasse-Smartphones, denn die künstliche Intelligenz könnte auch dort für eine bessere Bildqualität sorgen. Bestätigt ist das alles natürlich nicht.

Die Galaxy-S21-Smartphones von Samsung bieten auch gute Kameras:

Samsung Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra: Das steckt in den neue Flaggschiffen Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S22 wird bald vorgestellt

Samsung will das Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra wohl im Februar 2022 enthüllen. Spätestens dann erfahren wir, wie gut die Kamera der neuen Smartphone-Generation wirklich ist. Die Erwartungen sind groß, denn beim Akku wird es wohl ein Downgrade geben.