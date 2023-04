Mit dem Samsung Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra ist dem südkoreanischen Unternehmen ein echter Erfolg gelungen. Die ersten Gerüchte zu den Nachfolgern klangen dann nicht mehr so vielversprechend. Doch jetzt gibt es Entwarnung. Ganz so schlimm soll es am Ende dann doch nicht werden.

Samsung Galaxy S24 mit verbessertem Exynos-Prozessor

Die Galaxy-S23-Smartphones sind so gut, weil Samsung dort nur den Snapdragon 8 Gen 2 einsetzt, der eine hohe Leistung und Effizienz besitzt. Deswegen sind viele auch enttäuscht gewesen über die ersten Gerüchte zu den Galaxy-S24-Smartphones, denn angeblich will Samsung wieder zurück zum Exynos-Prozessor. Der ist den Snapdragon-Prozessoren seit Jahren unterlegen. Doch genau das soll sich durch den Einsatz von FoWLP (Fan-out Wafer Level Packaging) im Exynos 2400 ändern (Quelle: Revegnus).

Durch den Einsatz von FoWLP wird der Aufbau des Chips optimiert, sodass am Ende ein kleinerer Chip dabei herauskommen soll, der mehr Leistung besitzt und zudem effizienter arbeitet. Wie viel besser der Exynos 2400 durch die Technologie dann wirklich wird, muss abgewartet werden. Prozessoren werden von Jahr zu Jahr schneller und effizienter, doch Qualcomm macht es mit seinen Snapdragon-Prozessoren einfach besser, sodass die Smartphones mit Qualcomm-Chip die schnelleren und effizienteren Geräte sind. Das sieht man sehr deutlich am Samsung Galaxy S23 (Test).

So gut ist die Kamera des Samsung Galaxy S23 Ultra wirklich:

Samsung Galaxy S23 Ultra im Kamera-Test Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S24 mit mehr Speicher erwartet

Samsung will im Galaxy S24 nicht nur wieder einen Exynos-Prozessor einsetzen, sondern nach Jahren auch wieder den Speicher erhöhen. So sollen mit der neuen Generation keine 128-GB-Modelle mit langsamem Speicher mehr angeboten werden. Es soll dann immer mindestens 256 GB geben. Außerdem soll wieder mehr Arbeitsspeicher verbaut werden. Statt bei 8 GB RAM soll es nun bei 12 GB RAM losgehen. Das Galaxy S24 Ultra soll sogar bis zu 16 GB RAM erhalten. Bleibt zu hoffen, dass die Preise dadurch nicht noch einmal steigen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.