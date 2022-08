Samsung wird schon in Kürze mit der Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro zwei neue Smartwatches vorstellen. Nachdem schon viele Details durchgesickert sind, können wir uns jetzt das finale Design der Uhren anschauen. Besonders das Pro-Modell fällt dabei ins Auge.

Samsung Galaxy Watch 5 (Pro): So sehen die Smartwatches aus

Am 10. August 2022 findet die offizielle Vorstellung der neuen Falt-Handys und Smartwatches von Samsung statt. Schon jetzt sind Bilder der neuen Uhren in vielen Farben durchgesickert. Während sich die Galaxy Watch 5 kaum vom Vorgänger Galaxy Watch 4 unterscheidet, ist die Galaxy Watch 5 Pro deutlich auffälliger:

So sehen die Samsung Galaxy Watch 5 Pro (2 von links) und Galaxy Watch 5 (3 von rechts) aus.

Eine Classic-Version gibt es nicht mehr. Stattdessen erscheint die Galaxy Watch 5 Pro mit einem deutlich dickeren Gehäuse und ohne drehbare Lünette. Das Gehäuse ist deswegen dicker, weil dort ein viel größerer Akku untergebracht ist. Außerdem sehen wir auf diesen Bildern das neue Armband der Pro-Smartwatch. Es ist deutlich anders gestaltet als das Armband von der normalen Galaxy Watch 5. Hier setzt Samsung also auf eine weitere Besonderheit. Günstig wird der Spaß dadurch aber nicht.

Ansonsten besitzt die Samsung Galaxy Watch 5 Pro wie erwartet einen relativ dicken Rahmen um den Bildschirm. Das Gehäuse ist in einer Farbe gehalten, was einen einheitlicheren Look schafft. Vermutlich wird es neben dem schwarzen und grünen Modell noch eine Version in Titan geben. Diese war in der Gerüchteküche vorher schon mehrfach erwähnt worden. Bei der normalen Galaxy Watch 5 gibt es im Grunde keine Überraschungen. Es handelt sich um ein kleines Update im Vergleich zur Galaxy Watch 4.

Samsung-Event am 10. August 2022

Spätestens am 10. August 2022 erfahren wir alle Details zur Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro. Dann werden die neuen Samsung-Smartwatches offiziell vorgestellt. Zudem bekommen wir noch zwei Falt-Handys zu sehen. Das Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 werden auf dem Event ebenfalls vorgestellt.