Nokia-Handys kamen vor einigen Jahren unter neuer Führung stark zurück, haben dann aber spürbar nachgelassen. Mit dem Nokia X21 5G kündigt sich ein neues Mittelklasse-Handy an, das dem Galaxy A53 von Samsung wirklich gefährlich werden könnte. Es gibt aber einen kleinen Haken.

HMD Global Facts

Nokia X21 5G aufgetaucht

Wer sich ein neues Mittelklasse-Smartphone mit Android-Betriebssystem kaufen möchte, greift meist zu Samsung oder Xiaomi. Bald könnte ein weiterer Mitspieler in den Ring steigen. Denn mit dem Nokia X21 5G kündigt sich ein sehr spannendes Mittelklasse-Handy an, das technisch genau in der Liga des Galaxy A53 (Test) von Samsung oder Redmi Note 11 Pro von Xiaomi spielt. Folgende technische Daten sind im Gespräch:

Das Nokia X21 5G soll über ein 6,7-Zoll-OLED-Display mit 120 Hz verfügen. Das ist in der Mittelklasse mittlerweile Standard und damit konkurrenzfähig. Als Prozessor soll der Snapdragon 695 zum Einsatz kommen, der in Kombination mit den bis zu 8 GB RAM genug Leistung besitzen dürfte. Zumal Nokia fast pures Android einsetzt, wodurch die Smartphones nicht ausgebremst werden. Beim Prozessor gibt es aber noch Unklarheiten. Es könnte auch ein Snapdragon 480 Plus zum Einsatz kommen. Dann könnte das Handy nicht mehr ganz mithalten.

Bei der Kamera hat das Nokia X21 5G auch einiges zu bieten. Es kommt ein 64-MP-Hauptsensor zum Einsatz. Dazu eine 13-MP-Kamera, die nicht näher definiert wird. Vermutlich handelt es sich um einen Ultraweitwinkel. Zeiss und PureView waren bei der Entwicklung der Kamera involviert, sodass wir schon eine gute Bildqualität erwarten dürften. Der Akku ist mit 5.000 mAh auch sehr groß.

Zum Vergleich: Die Mittelklasse-Handys von Samsung:

Wann kommt das Nokia X21 5G?

Gerüchte zu diesem Smartphone sind schon seit einigen Wochen im Umlauf. Zu lange dürfte die Vorstellung also nicht mehr auf sich warten lassen. Konkrete Details fehlen aber noch. Gleiches gilt für Informationen zum Preis. Wir behalten das Smartphone auf jeden Fall im Blick.