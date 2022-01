Samsung verteilt weitere Android-12-Updates. Nachdem schon unzählige Galaxy-Smartphones versorgt wurden, die bereits längere Zeit auf den Markt sind, wird nun ein brandneues Modell nachgeliefert, das es eigentlich nie hätte geben sollen.

Samsung Galaxy A52s 5G erhältlich Android 12

Erst vor wenigen Tagen hat Samsung damit begonnen, das Android-12-Update für das normale Galaxy A52 zu verteilen. Das neue Galaxy A52s 5G ist im Grunde nur entstanden, weil Samsung nicht genug Chips zur Produktion des Galaxy A52 und A52 5G (zum Test) bekommen konnte. Mittlerweile ist das Smartphones aber ein kleiner Geheimtipp, denn die Preise sind deutlich gefallen (bei Samsung anschauen). Es hat sich zum aktuell attraktivsten Mittelklasse-Smartphone von Samsung gemausert und wird jetzt auf den neuesten Stand gebracht.

Laut SamMobile hat Samsung in Südkorea damit begonnen, für das Galaxy A52s 5G das Update auf Android 12 mit der One UI 4.0 zu verteilen. Wie üblich startet Samsung in einem Land und rollt das Update kurze Zeit später in anderen Regionen aus. So will man zunächst testen, ob Probleme auftauchen, die man vor dem weltweiten Rollout noch beheben muss. Es dürfte also nicht mehr lange dauern, bis das Update auch in Deutschland ankommt. Sieht man aktuell ganz gut am Galaxy S20. Die komplette Serie wird jetzt auch bei uns mit Android 12 versorgt.

Mit dem Update auf Android 12 wird das Galaxy A52s 5G nicht nur auf den neuesten Stand gebracht, sondern erhältlich durch One UI 4.0 neue Anpassungsmöglichkeiten. Samsung erlaubt nun deutlich mehr Änderungen am Design, sodass man sich das Handy auf sich zuschneiden kann. Das Galaxy S21 FE ist das erste Samsung-Handy, das direkt mit One UI 4.0 erschienen ist und das zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Weitere Samsung-Smartphones folgen bald

Samsung hat die bekanntesten Galaxy-Smartphones bereits mit einem Update auf Android 12 versorgt. Es braucht teilweise aber noch etwas Zeit, damit die neue Software auch in Deutschland ankommt. Sobald das geschieht, werden wir euch informieren.

