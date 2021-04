Der für seine Fritzboxen bekannte Hersteller AVM hat einen neuen WLAN-Repeater vorgestellt, der auf den Standard WiFi 6 setzt. So sollen nicht nur stabilere, sondern auch schnellere Übertragungen im ganzen Haus möglich werden. Um ein Schnäppchen handelt es sich beim Fritz Repeater 6000 allerdings nicht.

AVM: Neuer Fritz Repeater 6000 setzt auf WiFi 6

AVM hat einen neuen WLAN-Repeater präsentiert, der auf den Standard WiFi 6 setzt. Wie bei Produkten dieser Art üblich, lässt sich der Repeater einfach in ein bestehendes Mesh-System integrieren. Vom Aussehen her hat sich der Hersteller an den eigenen LTE-Routern orientiert. Es handelt sich um den ersten Repeater für das drahtlose Heimnetzwerk aus dem Hause AVM, bei dem WiFi 6 (ax) unterstützt wird.

Fritz Repeater 3000 bei Amazon anschauen

Ausgestattet ist der Repeater mit drei Funkmodulen, die zwei unterschiedliche Frequenzblöcke unterstützen. Neben dem 2,4-GHz-Band wird der Bereich um 5 GHz doppelt unterstützt. AVM zufolge handelt es sich um einen Triband-Betrieb. Das dritte Band wird allerdings nur zur Kommunikation mit der verbundenen Fritzbox genutzt.

In der Spitze sind dem Hersteller zufolge Übertragungsraten von theoretischen 6 Gigabit in der Sekunde möglich, falls über alle drei Bänder gleichzeitig gefunkt wird. Sollten Kunden noch auf das 2,4-GHz-Band setzen, dann sind maximal 1.200 Megabit in der Sekunde drin. Die beiden 5-GHz-Bänder erlauben jeweils 2.400 Megabit in der Sekunde. AVM rechnet einfach alles zusammen und kommt so auf 6 Gbit/s. Dieser Wert dürfte im produktiven Einsatz aber nicht erreicht werden.

Über das erst vor kurzem freigegebene 6-GHz-Band kann der neue WLAN-Repeater noch nicht funken. Hier wird ein Gerät benötigt, welches WiFi 6E unterstützt.

Fritz Repeater 6000 für 219 Euro

Ein Schnäppchen ist der neue WLAN-Repeater von AVM nicht gerade. Ab Mai möchte der Hersteller 219 Euro für das Produkt haben. Zur Ausstattung gehören zwei LAN-Ports und der Hinweis, dass es sich um einen abwärtskompatiblen WLAN-Repeater handelt.

Deutlich Günstiger ist da der Fritz Repeater 3000 ohne WiFi 6, für den bei Amazon gerade 111 Euro statt 129 Euro fällig werden.