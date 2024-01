Signal holt auf: WhatsApp-Konkurrent stellt neue Funktionen vor

Die Entwickler des Messengers Signal haben einige neue Funktionen angekündigt, die es teils nicht einmal bei WhatsApp gibt. Dazu gehört die Einführung von Benutzernamen. Auch bei Videos, Emojis und Cloud-Backups stehen Verbesserungen an.

Signal: WhatsApp-Konkurrent mit neuen Funktionen

Der Messenger Signal ist für seine starke Verschlüsselung und den Fokus auf Datenschutz bekannt. Nun haben die Entwickler eine Reihe neuer Funktionen für die mobilen Apps und die Desktop-Variante angekündigt.

Eines der Highlights ist die bevorstehende Einführung von Benutzernamen. Mit dieser Funktion können Nutzer bei Bedarf ihre Telefonnummer vor Signal-Kontakten verbergen und stattdessen über einen Benutzernamen kommunizieren – ein klarer Vorteil gegenüber WhatsApp, wo die Telefonnummer immer sichtbar ist. Allerdings arbeitet auch WhatsApp an Benutzernamen. Wann diese konkret bei den beiden Messengern eingeführt werden, ist noch nicht bekannt.

Neben der Benutzernamen-Option hat Signal noch mehr geplant: iOS-Nutzer können sich auf Cloud-Backups freuen, die bei WhatsApp schon länger Standard sind (Quelle: Caschys Blog). Auch das Erstellen von Call-Links für Gruppen-Videoanrufe wird demnächst einfacher, was gerade in Zeiten von Home-Office und digitalen Meetings ein Pluspunkt ist.

Bei der Emoji-Umwandlung legt Signal ebenfalls nach. Signal-Nutzer konnten bereits unter Android und iOS Text-Emoticons mit einem Klick in grafische Emojis umwandeln. Diese Funktion wird nun auch in der neuesten Desktop-Version verfügbar sein. Um sie nutzen zu können, muss sie in den Einstellungen aktiviert werden.

Eine weitere Neuerung ist die verbesserte Videoverarbeitung in der Android-App, insbesondere für Dolby-Vision-Videos – ein technisches Upgrade, das bei WhatsApp so nicht zu finden ist.

Ein Blick auf die WhatsApp-Alternativen lohnt sich:

Statt WhatsApp: Signal holt auf

Die neuen Funktionen zeigen, dass Signal hart daran arbeitet, den Abstand zu WhatsApp zu verringern. Gleichzeitig wollen die Betreiber ihren Prinzipien in Punkten wie Datenschutz und Sicherheit treu bleiben.