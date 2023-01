Seid ihr auch mit der Diebesgilde in Skyrim unzufrieden gewesen? Eine riesige Mod sorgt für Abhilfe – und bringt auch eine interessante Romanze ins Spiel.

Liebe ist in Skyrim nicht sehr romantisch und noch dazu sind einige interessante Junggesellen aus Himmelsrand frech und abweisend. Vilkas etwa – ein Mitglied der Gefährten – ist so gut wie nie zu Hause, nachdem ihr ihn geheiratet habt. Ob der schon einmal etwas von geteilten Aufgaben im Haushalt gehört hat? Brynjolf, die rechte Hand des Meisters der Diebesgilde, ist sogar geradezu unfreundlich und hat niemals Zeit für euch. Das hat jetzt ein Ende. Denn Brynjolf wird umgeschrieben – er und die Diebesgilde.

Diebesgilde wird um Romanze, heißes Bad und mehr erweitert

Wart ihr auch enttäuscht von der Diebesgilde in Skyrim? Egal ob ja oder nein, eine Programmiererin hat es sich zur Aufgabe gemacht, euer Erlebnis als Dieb in Himmelsrand zu verbessern. Zuerst hat sie sich nur um den unfreundlichen Brynjolf gekümmert, der mit ihrer ersten Mod Companion und Romanze wurde (Quelle: „Brynjolf Has Time For You“ von Elizabeth Jackson Hall). Dort kamen auch schon wichtige neue Einrichtungen in der Diebesgilde hinzu: Etwa ein Bad, in dem ihr euch mit euren Freunden halbnackt (oder ganz nackt?) ausruhen könnt. Na, wenn das nicht der perfekte Ort für Schmetterlinge im Bauch ist?

Damit aber nicht genug, hat Hall nun auch die gesamte Diebesgilde aufgebessert – mit Bad, Romanze, vier neuen Dungeons, neuen Quests und über 1000 neuen gesprochenen Sätzen, alle auf englisch vertont. Herunterladen könnt ihr die riesige Mod auf Nexus-Mods (Quelle: „Brynjolf and the Riften Guild - Birthright“ von Elizabeth Jackson Hall).

Halls Mod beinhaltet also keineswegs nur noch eine neue Romanze. Stattdessen erweitert der kostenlose Inhalt das Ende der Diebesgilde, wobei ihr Rune dabei helft, das Geheimnis seiner Vergangenheit zu lüften. Gleichsam sind mit der Brynjolf-Romanze eine Reihe von Quests verbunden, an deren Ende ihr den grummeligen Dieb sehr viel besser kennen werdet.

Falls ihr euren nächsten Ritt nach Skyrim plant, vergesst nicht, diese neue Mod zu installieren – und die Diebesgilde auf ganz neue Art zu erleben.