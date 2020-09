Bildquelle: Xiaomi

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat eine Toilette präsentiert, der mit smarten Features überzeugen möchte. Damit soll nicht nur Wasser gespart, sondern immer die richtige Temperatur gefunden werden – und eine Massage-Funktion ist natürlich auch mit dabei.

Smarte Toilette: Xiaomi Little Whale Wash

Xiaomi ist hierzulande vor allem als Hersteller von günstigen Smartphones bekannt. In China bietet das Unternehmen aber auch ganz andere Produkte an, vom Elektroroller bis zum Staubsauger gibt es im Grunde alles, was das Herz begehrt. Jetzt präsentiert man mit der „Xiaomi Little Whale Wash“ eine intelligente Toilette, die für umgerechnet rund 240 Euro zu haben ist.

Wasser sparen wird mit der smarten Toilette einfach, denn sie weiß genau, wie viel Wasser letztlich benötigt wird. Die Spülung erfolgt dabei automatisch, wenn der Sitz nach mehreren Sekunden nicht mehr belegt ist. Über eine Touch-Geste an der Seite oder gleich mit den Füßen kann die Spülung ebenfalls angestoßen werden.

Damit es nie zu kalt oder zu heiß auf dem stillen Örtchen ist, hat Xiaomi eine automatische Regelung der Temperatur eingebaut. Diese kann aber auch manuell in vier Stufen selbst gesteuert werden, falls der Nutzer dann doch andere Bedürfnisse verspürt als die Automatik. Der Toilettensitz ist nach IPX4 zertifiziert, damit die verbaute Elektronik keinen Schaden nimmt.

Xiaomis Toilette: Luxusversion kann massieren

Falls es noch etwa mehr sein soll, dann bietet die Luxusversion „Net Cloud“ gleich noch eine Massage per Wasserstrahl. Die Bedienung wird hierbei über eine Fernbedienung und ein digitales Display erledigt. Darüber hinaus bietet die teurere Version auch ein spezielles Filtersystem, über das das Wasser der Toilette gereinigt wird. Umgerechnet 350 Euro soll die besondere Toilette kosten, wenn sie auf den Markt kommt.

Xiaomi bietet die „Little Whale Wash“ nur in China an. Interessierte können sich das Angebot bei AliExpress anschauen, hier ist die smarte Toilette in der einfachen Ausführung schon zu bekommen. Rund 240 Euro fallen für sie an.