Samsung hat ein neues Android-Smartphone vorgestellt, das chinesische Hersteller wie Xiaomi, Oppo aber auch OnePlus ganz schön in Schwitzen bringen dürfte. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nämlich ungewöhnlich gut. GIGA hat die Details für euch.

Samsung Galaxy S20 FE überzeugt

In den letzten Tagen sind viele Gerüchte zum Samsung Galaxy S20 „Fan Edition“ aufgetaucht. Nun hat der südkoreanische Hersteller das neue Android-Handy vorgestellt und überrascht dabei mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nur 630 Euro bekommt man ein High-End-Smartphone mit flachem 120-Hertz-OLED-Display, blitzschnellem Prozessor, viel Arbeitsspeicher und internen Speicher, guter Triple-Kamera und einem großen 4.500-mAh-Akku. Das Galaxy S20 FE kann kabellos geladen werden, ist wasserdicht nach IP68 und verfügt über einen dreifachen optischen Zoom. Als Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz und es wird sehr lange Updates geben. Die 5G-Version, die 730 Euro kostet, ist dabei unser Geheimtipp. Denn dort ist der bessere Snapdragon 865 verbaut – auch in Deutschland. Ihr könnt ab sofort bei Samsung in vielen Farben vorbestellen und von einer Aktion profitieren.

Samsung greift Xiaomi, Oppo und OnePlus an

In letzter Zeit haben viele chinesische Hersteller in Deutschland spannende Smartphones auf den Markt gebracht, die aber immer teurer wurden. Diesen Fehler nutzt Samsung jetzt aus und haut mit dem Galaxy S20 FE ein High-End-Smartphone zum attraktiven Preis raus. OnePlus, Xiaomi aber auch Oppo planen ähnliche Handys, verlieren aber plötzlich ihren großen Preisvorteil. 630 Euro für ein Smartphone, das High-End-Spezifikationen bietet und im Grunde keine Kompromisse macht, ist eine deutliche Ansage. Setzt dann noch der Preisverfall ein, der bei Samsung-Handys üblich ist, wird es für die chinesischen Hersteller wirklich eng auf dem Markt. Unserer Meinung nach könnte das Galaxy S20 Fan Edition nicht nur etwas für Fans von Samsung sein, sondern ein echter Tipp für alle, die viel Handy für relativ wenig Geld haben wollen. Am 2. Oktober findet der Marktstart statt.