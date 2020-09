Eigentlich soll das OnePlus 8T erst am 14. Oktober offiziell vorgestellt werden. Das hat Amazon wohl etwas falsch verstanden und listet das Handy schon heute mit den wichtigsten Spezifikationen und einer unerwarteten Überraschung, über die wir uns freuen können.

OnePlus 8T: Günstiger als erwartet?

High-End-Smartphones aus China wurden in letzter Zeit immer teurer. Ein Trend, den die Kunden nicht mitgehen. Die Hersteller lernen wohl, denn nicht nur Xiaomi will das Mi 10T Pro günstiger machen als das Mi 10 Pro, sondern auch OnePlus das 8T, das eigentlich ein 8T Pro überflüssig macht. Bei Amazon Deutschland wird das Handy schon jetzt gelistet (mittlerweile gelöscht), fast einen Monat vor der offiziellen Vorstellung. Am 20. Oktober ist der Marktstart. Demnach hat Amazon OnePlus den Hype ordentlich zerstört, den das chinesische Unternehmen in den kommenden Wochen aufbauen wollte. Folgendes erwartet uns beim OnePlus 8T laut Amazon Deutschland:

Der Preis für das OnePlus 8T ist uns dabei direkt ins Auge gefallen. Mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher wäre das Handy wirklich ein Schnäppchen. Es bietet im Grunde die Spezifikationen des OnePlus 8 Pro mit dem 120-Hertz-Display und kostet weniger. Zudem gibt es die neue 65-Watt-Ladefunktion und 5G. Es bleibt bei der 48-MP-Quad-Kamera, der Akku wird mit 4.500 mAh etwas größer. Beim Prozessor geht OnePlus aber wohl nicht mit der Konkurrenz mit und verbaut nicht den Snapdragon 865 Plus, sondern nur das Modell von Beginn des Jahres. Das ist leicht enttäuschend, macht Xiaomi beim Mi 10T Pro aber wohl auch nicht, um Kosten zu sparen. Da der Performance-Unterschied nicht groß ist, ist das also zu verschmerzen.

Nicht das erste Missgeschick von Amazon

Amazon hat kürzlich bereits das Mi 10T und Mi 10T Pro vorab enthüllt. Jetzt folgt das OnePlus 8T. Glücklich dürften die chinesischen Unternehmen nicht sein, dass ihnen die Show so brutal gestohlen wird. Wir sind mal gespannt, ob sich die Informationen am 14. Oktober 2020 bestätigen. GIGA wird euch an dem Tag mit allen Informationen versorgen.