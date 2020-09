Xiaomi wird in der kommenden Woche neue Smartphones vorstellen. Statt zwei Modelle könnten es drei werden und das dritte Handy könnte zu einem wirklichen Smartphone-Geheimtipp werden.

Xiaomi Mi 10T Lite für 329 Euro erwartet

Am 30. September ist es soweit. Xiaomi wird neue Smartphones vorstellen. Neben dem Mi 10T und Mi 10T Pro, die günstigere Nachfolger des Mi 10 und Mi 10T werden sollen, kündigt sich auch ein Mi 10T Lite an. Dieses soll nur 329 Euro kosten und könnte eine echte Überraschung werden. Genaue Details nennt die Quelle bei Twitter zwar nicht, allein vom Preis könnte man aber schon eine ungefähre Ausstattung ableiten.

Vermutlich wird es sich dabei um eine Abwandlung des Poco X3 handeln, das in Deutschland ab 229 Euro verkauft wird. Xiaomi vermarktet Poco ja als „günstige“ Brand, während Xiaomi mehr für Premium-Geräte stehen soll – genau wie Honor und Huawei. Wirklich viel besser kann die Ausstattung nur im Detail werden, etwa ein neuer Prozessor, 5G und mit Glück ein OLED-Panel. Letzteres ist aber kaum zu erwarten, denn auch die teureren Mi-10T-Modelle sollen nur LC-Displays erhalten, dafür aber mit 144 Hertz. Denkbar wäre noch ein Upgrade bei der Kamera. Es wird seit längerer Zeit spekuliert, dass Xiaomi ein günstiges 108-MP-Smartphone plant.

Macht sich Xiaomi selbst Konkurrenz?

Nachdem Huawei unter dem US-Bann leidet, hat Xiaomi in Deutschland einen Großangriff gestartet und so gut wie alle Handys, die zuvor in China vorgestellt wurden, nach Deutschland gebracht. Diese unterscheiden sich dann nur in wenigen Punkten, bringen Kunden aber durcheinander. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich das Mi 10T Lite aufstellt und ob es eine gute Alternative zum Poco X3 wird. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dort aktuell unverschämt gut.