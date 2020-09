Das dürfte Samsung und anderen etablierten Herstellern nicht gefallen: Schon wieder wagt sich ein neuer Produzent aus China in das lukrative Geschäft mit Smart-TVs, wie jetzt bestätigt wurde. Anders als bei Xiaomi dürfte man sich aber zunächst auf den Heimatmarkt konzentrieren – zumindest am Anfang.

Oppo Facts

Oppo: Chinesischer Hersteller kündigt neuen Smart-TV an

Oppo hat bei einem Event nicht nur eine Smartwatch mit EKG vorgestellt, sondern gleich noch eine weitere Produktreihe angekündigt. Ein eigener Smart-TV soll es werden, berichtet GSMarena. Bisher war der Hersteller eigentlich nur mit Smartphones aufgefallen, jetzt soll nach der Smartwatch wohl ein ganzes Ökosystem entstehen. Kunden dürften im Idealfall Handy, Uhr und Fernseher vom gleichen Hersteller beziehen. Als Vorbild wird Samsung gelten – doch dort dürfte man den neuen Bestrebungen eher gelassen entgegensehen. Oppos Smart-TV wird allem Anschein nach nur in China auf den Markt kommen.

Beliebte Fernseher bei Amazon anschauen

Was genau Oppo bei seinem eigenen Fernseher vor hat, wurde noch nicht verraten. Erst im Oktober sollen dann erste Details an die Öffentlichkeit geraten. Wann und zu welchem Preis der Smart-TV dann in den Handel kommt, steht ebenfalls noch nicht fest. Dennoch lassen sich jetzt bereits eine paar Rückschlüsse ziehen, denn ein Schwesterunternehmen von Oppo hat bereits im Herbst 2019 einen Fernseher vorgestellt: Der OnePlus TV Q1 könnte als Blaupause für Oppo dienen.

Beim OnePlus TV Q1 hatte das Unternehmen vor allem den indischen Markt im Blick. Auf dem Datenblatt stehen hier eine Diagonale von 55 Zoll, eine 4K-Auflösung des OLED-Bildschirms, acht Lautsprecher und Android TV (heute Google TV) als Betriebssystem. Oppos Smart-TV könnte über ähnliche Spezifikationen verfügen.

So findet ihr den richtigen Fernseher:

Smart-TV aus China: Xiaomi macht es vor

Dass man es als Hersteller aus China auch hierzulande auf den TV-Markt schaffen kann, hat Xiaomi gezeigt. Insbesondere das Modell Xiaomi Mi Smart TV 4S verkauft sich hierzulande bestens. 4K-Auflösung mit HDR-Funktion sind mit von der Partie, der Bildschirm verfügt über eine Diagonale von 43 Zoll. Bei Amazon gibt es den Smart-TV gerade für 378 Euro, bei eBay ist er noch günstiger zu bekommen.